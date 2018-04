Le problème reste à résoudre. L'entraînement des avions de combat a dû être revu. Mais la sécurité reste assurée, selon le Département fédéral de la défense (DDPS).

L'armée suisse a procédé à une migration matérielle et logicielle. Vendredi vers midi, une brève perturbation a été enregistrée lors de la transmission de ces données. La cause technique n'a pas encore pu être identifiée et les recherches se poursuivent, indique mardi le DDPS.

Le système n'étant pas suffisamment stable, l'armée a dû revoir les activités d'entraînement. Ceci afin de décongestionner la transmission des données. Cette mesure n'a toutefois pas de conséquence sur la sécurité de l'espace aérien. Le service de police aérienne est assuré. (ats/nxp)