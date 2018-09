Le coup d'envoi de la Fête des Vendanges de Neuchâtel sera donné ce soir à 18h.

L'invité d'honneur de cette 93e édition est la Fête des Vignerons de Vevey (VD). La manifestation, qui s'achèvera dimanche en fin de soirée, devrait bénéficier d'un temps ensoleillé.

Le thème de cette édition est «Le fût enchanté». «Les trois jours de festivités sont destinés à honorer non seulement les chasselas, oeil-de-Perdrix, pinot et autres spécialités travaillés de long mois dans des fûts, mais aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont enchantés et qui continuent à nous enchanter grâce à leurs nobles professions et la qualité de leur labeur dans le vignoble neuchâtelois», explique Xavier Grobéty, président central de la fête.

La Fête des Vignerons 2019 est l'invité d'honneur de la manifestation. Les visiteurs pourront découvrir, dans la tente située sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, les prémices de la prochaine édition «qui se fait attendre depuis 20 ans». La Fête des Vignerons fera aussi partie du corso fleuri.

Le programme de la manifestation neuchâteloise est riche: cortège de nuit des Guggenmusik le vendredi soir, cortège des enfants le samedi après-midi avec canon à confettis, spectacle pyro-musical le samedi soir, festival des fanfares le dimanche en fin de matinée et traditionnel corso fleuri.

Spectacle pyro-mélodique

Le 10e spectacle pyro-mélodique de la Fête des Vendanges de Neuchâtel a été conçu par la Maison Sugyp. Cette dernière a «préparé un spectacle digne des plus grands feux d'artifice de Suisse», observe Xavier Grobéty.

Moment incontournable de la manifestation, le corso fleuri se mettra en mouvement dimanche à 15h. Plus de 55 chars, groupes d'enfants, animations, fanfares et Guggenmusik défileront. La manifestation construit elle-même 13 chars, qui ont été conçus par le réalisateur Yvan Flühmann et fabriqués à Hauterive (NE). Depuis début septembre, les décors sont assemblés et posés sur les chars dans le hangar couvert du Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel.

Le corso fleuri est l'occasion aussi de découvrir Miss Fête des Vendanges et ses dauphines. Ce cortège prolonge la tradition du défilé des chars de vendanges, chargés des instruments de travail du vigneron, décorés et fleuris, à l'issue de la vendange.

Jusqu'à 340'000 visiteurs

Ces dernières années, la fête a attiré jusqu'à 340'000 visiteurs. Quelque 180 stands, tenus par des sociétés locales et des commerçants, sont à leur disposition pour étancher leur soif ou combler des petits creux.

Fête des vendanges rime pour de nombreux enfants - et pour les plus grands aussi - avec carrousels. Ils seront installés comme les années précédentes sur la Place du Port et la Place Alexis-Marie-Piaget.

La Ville de Neuchâtel reconduit le dispositif «Enfant égaré». Des bracelets en papier de couleur verte à mettre au poignet de l'enfant, avec le numéro de la personne à contacter sont distribués. (ats/nxp)