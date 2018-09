Les départs de Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann entraînent une double vacance au Conseil fédéral. Cela ne s'était plus produit depuis 2010, lorsqu'il avait fallu élire le même jour les successeurs de Moritz Leuenberger et de Hans-Rudolf Merz.

C'est justement Johann Schneider-Ammann qui en avait profité alors pour entrer au gouvernement avec Simonetta Sommaruga. Comme à l'époque, les partants n'ont une fois de plus pas concerté leur annonce de départ.

Valse des départements en vue

Mais ce départ simultané des deux conseillers fédéraux pourrait entraîner une large redistribution des départements. Le portefeuille mammouth de Doris Leuthard risque d'être très convoité et la vacance à l'Économie ouvre le jeu.

Rien n'assure à un nouveau conseiller fédéral de reprendre le dicastère laissé vacant par son prédécesseur. La tradition veut que les ministres déjà en poste puissent faire valoir leur préférence par ordre d'ancienneté: soit d'abord Ueli Maurer, puis Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Guy Parmelin et Ignazio Cassis avant les deux nouveaux. S'ils ne se mettent pas d'accord, les conseillers fédéraux votent.

Arbitres

Le DETEC pourrait intéresser tous les partis. Jusqu'à l'annonce du départ de Johann Schneider-Ammann, il était peu probable que le Bernois soit sur les rangs car on savait déjà que cette législature serait sa dernière. Son successeur pourrait être tenté par les Infrastructures, mais il sera parmi les derniers à pouvoir l'annoncer.

Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, n'est, quant à lui, en poste que depuis un an. Lâcher déjà son dicastère apparaîtrait comme un aveu de faiblesse et une manière de refiler la patate chaude du dossier européen à un autre. Les deux libéraux-radicaux pourraient ainsi se retrouver en état d'arbitrer les voeux de leurs collègues.

A gauche

Les conseillers fédéraux socialistes pourraient vouloir laver l'affront fait au PS en 2010. Sous pression bourgeoise, le DETEC avait filé sous le nez du parti. Le département, qui réunit des dossiers importants de l'énergie, des transports, d'environnement et de la communication, était aux mains de Moritz Leuenberger.

Autant Simonetta Sommaruga qu'Alain Berset peuvent se prévaloir d'avoir mené à bien leur dicastère pendant des années et prétendre au changement. Cible répétée d'attaques de l'UDC, notamment sur l'asile et Schengen, la Bernoise pourrait vouloir céder la Justice et la Police, qui lui ont été imposées en 2010.

Le Fribourgeois pourrait de son côté mettre les partis bourgeois au défi de relever les défis des assurances sociales et de la santé. Mais il est loin d'être acquis que la majorité du Conseil fédéral veuille laisser à nouveau le DETEC en mains socialistes.

À défaut, les socialistes pourraient viser le Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Simonetta Sommaruga pourrait vouloir renouer avec des thèmes qu'elle connaît bien comme ancienne présidente de la fondation alémanique de défense des consommateurs et Alain Berset, docteur en sciences économiques, avec ses sujets de prédilection au Conseil des États.

A droite

L'UDC pourrait vouloir insuffler un élan nettement plus à droite au DETEC. Premier à se prononcer, le ministre des Finances, Ueli Maurer, affirme vouloir rempiler au gouvernement, mais le Zurichois fêtera ses 68 ans en décembre. Grand argentier depuis début 2016 seulement, il a en outre plusieurs dossiers à boucler, réforme de l'imposition des entreprises en tête.

Guy Parmelin, qui lui a succédé au DDPS, pourrait en revanche très bien réclamer un autre dicastère. Avant lui, plusieurs ministres ont fait leurs premières armes à la Défense avant de prendre leur essor dans un autre département. Le paysan vaudois pourrait avoir envie de peser sur la politique agricole en reprenant les manettes de l'Économie.

Sauf si les deux nouveaux reprennent les postes vacants, au moins trois départements changeront de chefs. Les socialistes ont des départements intéressants à proposer comme monnaie d'échange. Guy Parmelin, qui s'était concentré sur les affaires sociales au parlement, avait signalé son intérêt pour le DFI d'Alain Berset. Le médecin Ignazio Cassis s'est aussi fait un nom sur ces dossiers.

Coup de force

Si l'UDC veut montrer les muscles, elle pourrait non seulement revendiquer le DETEC, mais encore obliger le PS à reprendre la Défense en cédant un de ses départements à l'un des nouveaux élus. Il n'est toutefois pas sûr que le PLR veuille s'associer à une telle manoeuvre à un an des élections fédérales.

Les personnalités qui entreront au Conseil fédéral joueront aussi un rôle dans les négociations. Le collège pourrait être tenté de laisser la Justice et la Police à Karin Keller-Sutter, ancienne conseillère d'État saint-galloise chargée de ces Affaires. À condition évidemment que la favorite soit élue. (ats/nxp)