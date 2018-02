Le coup de départ résonne via les haut-parleurs et les parents encouragent leurs bambins depuis le bord de la piste: dans de nombreuses stations de ski, la traditionnelle course de ski marque la fin d'une semaine de cours.

Mais depuis cette saison, les choses ont changé à Davos (GR). L'école de ski et de snowboard Topsecret a décidé d'annuler la compétition pour les deux catégories débutantes, révèle ce mardi «20 Minuten». A la place, les enfants concernés montrent ce qu'ils ont appris lors de la semaine écoulée, font des choréographies ou effectuent des descentes parallèles. Le gérant de l'école, Claudio Rupp, explique: «Il s'agit de renforcer l'esprit d'équipe. Les petits s'amusent.»

Bambins nerveux

A en croire Claudio Rupp, c'est justement le plaisir qui n'était plus au rendez-vous lors des dernières courses: «Nous avons remarqué que les enfants entre 5 et 7 ans supportaient mal la pression liée à la compétition.» Selon lui, les petits sont déjà sous pression à l'école et ne veulent pas encore la subir pendant leurs vacances. «Peu avant le départ, nos profs de ski ont parfois dû s'improviser en psychiatres pour rassurer les bambins nerveux. Il n'était pas rare de voire les perdants pleurer.» Et d'ajouter: «Désormais, il n'y a plus que des gagnants.» Le concept semble non seulement plaire aux enfants, mais également aux parents: sur 100 questionnaires de satisfaction reçus en retour, 96 étaient positifs.

Selina Luchsinger, psychologue zurichoise pour enfants et adolescents, approuve le nouveau concept. Elle confirme que de nos jours les enfants sont de plus en plus sous pression. «J'accompagne un nombre toujours grandissant d'enfants allant à l'école primaire et qui présentent les premiers symptômes d'un burnout. Les vacances sont là pour se reposer.» Elle note cependant que la majorité des enfants aiment se comparer à leurs camarades par le biais de ces courses de ski. «C'est important pour leur développement. Je trouverais donc bien s'ils pouvaient choisir entre le spectacle et la course.»

«Ces courses sont chouettes pour les enfants»

Swiss Snowsports, la faîtière des écoles suisses de ski, n'a pas connaissance d'autres écoles où cette course a été annulé. Son directeur Riet R. Campell explique: «Il est vrai que les discussions portant sur ces compétitions sont devenues plus nombreuses au fil des ans. Mais nous estimons que ces courses sont chouettes pour les enfants. Même si cela implique de devoir perdre parfois.» Il rappelle par ailleurs que chaque participant reçoit une médaille à la fin, peu importe le résultat qu'il fait. (Le Matin)