Avec leurs chiens «Kiara» et «Jeko», deux promeneuses sont revenues, hier à Courtételle (JU), sur le chemin de tous les dangers pour le meilleur ami de l’homme – et de la femme. Lâché, le pitbull brun de Tamara Spahni a avalé des boulettes de viande fourrée à la mort-aux-rats, alors que le coton de Tuléar de Martine Comte, encore tenu en laisse, a échappé à la potion maléfique.

Qui peut en vouloir à ce point à des chiens? La question se pose chaque fois qu’un promeneur découvre un appât contenant du poison, une vis ou une lame de rasoir. Mais, pour «Kiara» (2 ans), la chienne de Tamara Spahni, la ration est double: samedi dernier, trois jours avant de croquer une boulette toxique, elle a foulé des lames de rasoir, de l’autre côté du village. «Je lui lançais une balle. Lorsqu’elle me l’a rapportée, j’ai distingué du sang dans la neige», raconte sa propriétaire. Des lames, elle en trouvera cinq. Le piège initial était-il enrobé de viande ou les lames étaient-elles simplement «parfumées»? Mystère.

Indices révélateurs

«Ses pattes avant présentaient des coupures entre les griffes», témoigne Tamara Spahni. Les coussinets étant intacts, elle a elle-même pommadé et bandé les pattes. Mais, trois jours plus tard, «Kiara» sera piégée une seconde fois, par de la mort-aux-rats. En observant sa chienne, Tamara Spahni a remarqué des boulettes de viande en bordure de chemin. Elle a montré sa découverte à Martine Comte, parvenue à sa hauteur avec «Jeko». Ensemble, les deux femmes trouveront une quinzaine de boulettes.

La police a été alertée, tout comme la commune, qui a diffusé un avis de prudence et porté plainte contre inconnu. Tamara Spahni ne pensait pas que sa chienne avait ingurgité une boulette, elle qui dédaigne généralement la viande fraîche et ne ramasse pas de nourriture au sol. Mais, au milieu de la nuit, le regard apeuré, le ventre gonflé et le corps étalé – trois indices révélateurs – ont inquiété sa propriétaire. Sa crainte s’est confirmée à la clinique vétérinaire: le vomitif administré à la chienne a révélé la présence de graines parmi le rejet de croquettes. Désormais, Tamara mettra une muselière à son pitbull quand elle ne le tiendra pas en laisse.

Mort-aux-rats en vente libre

Président de la Société cynologique jurassienne, Bernard Gindrat redouble aussi de précautions: «Mon malinois est éduqué au refus d’appât: il ne mange que de ma main ou de celle de mes enfants. Mais mon jeune groenendael peut céder à la tentation.» À la pizzeria de Courtételle, les boulettes empoisonnées alimentent les conversations: peut-on acheter librement de la mort-aux-rats? C’est le cas de l’autre côté de la ligne de chemin de fer, à la coopérative agricole. (Le Matin)