Le PDC a été le premier parti à réagir après l'annonce d'Alain Berset. Il estime les mesures présentées pas nouvelles et «ne croit pas à un réel changement après des années d'immobilisme». Le parti estime dès lors qu^'un mécanisme de frein à l’augmentation des coûts de la santé est plus nécessaire que jamais.

Alain Berset monte au front pour tenter de juguler les coûts de la santé en Suisse. Il a présenté le premier volet d'un paquet de mesures pour maîtriser les hausses dans ce domaine. Le projet est en consultation jusqu’au 14 décembre. Il doit permettre des économies pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de millions de francs par année. Le second volet sera mis en consultation d'ici la fin 2019. Il mettra l'accent sur les médicaments, des soins adaptés et la transparence.

Pour rappel, le Conseil fédéral avait adopté fin mars un programme basé sur le rapport d’un groupe d'experts internationaux proposant 38 mesures pour freiner la hausse des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Le projet présenté ce vendredi par le Département fédéral de l'Intérieur découle donc de ce programme.

Concrètement, plusieurs mesures seront prises. Elles s'adressent à l'ensemble des acteurs de la santé, y compris les assurés, a précisé Alain Berset. Voici les principales:

1. Le projet prévoit la possibilité de mener des projets-pilotes novateurs qui exploreraient les pistes pour réduire les coûts même s'ils sortent de la loi sur l'assurance-maladie. Cela permettrait de tester le système d'un financement uniforme pour les soins stationnaires et ambulatoires ou de mener des essais dans le domaine des soins intégrés.

2. Un système de prix de référence applicable aux médicaments dont le brevet a expiré sera introduit. Un prix maximal - dit prix de référence - sera fixé pour les médicaments composés des mêmes substances actives, soit les génériques. L'assurance de base ne prendra en charge que le prix de référence. Alain Berset a rappelé que les génériques en Suisse coûtaient parfois deux fois plus cher en Suisse qu'à l'étranger et qu'il y avait là un gros potentiel d'économies.

3. Alain Berset a ajouté qu'il souhaitait par ailleurs réduire la part liée à la distribution accordée aux pharmaciens et aux services ambulatoires hospitaliers pour la remise des médicaments. Une mesure, depuis longtemps en discussion et qui permettra d'économiser à elle seule plusieurs dzaines de millions de francs, a ajouté le ministre.

4. Alain Berset veut aussi renforcer le partenariat tarifaire, a-t-il indiqué. Ceci par le biais de la création d'une «organisation tarifaire nationale» pour le secteur ambulatoire «qui s'inspire un peu de ce qui existe dans le domaine stationnaire». Autrement dit, a expliqué le ministre, «il s'agit d'avoir aussi dans le domaine ambulatoire une organisation dont le but premier est de faire vivre les tarifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui». Et de rappeler que le domaine opératoire, qui représente 4000 positions tarifaires TARMED, a besoin d'être révisé et n'a pas d'organisation chargée de le faire vivre. «Ce sont des acteurs qui viennent de différentes organisations qui viennent, regardent ce qu'ils peuvent faire et repartent ensuite chacun de leur côté», a reproché le Fribourgeois.

5. Les forfaits dans le domaine ambulatoire devront être encouragés. Assureurs et fournisseurs de soins devront en outre prévoir des mesures pour corriger au besoin une augmentation injustifiée du volume des prestations ou des coûts.

6. Tous les partenaires tarifaires seront du coup tenus de fournir des données au Conseil fédéral afin qu'il puisse approuver les structures tarifaires soumises, les adapter ou en fixer pour tous les fournisseurs de prestations d’un domaine donné.

7. Après chaque traitement, les fournisseurs de prestations devront envoyer aux personnes assurées une copie de la facture. Le patient pourra ainsi mieux contrôler si les prestations indiquées correspondent au traitement reçu.

9. Les fédérations des assureurs disposeront d’un droit de recours contre les décisions des cantons concernant la liste des hôpitaux, des maisons de naissance et des EMS. But: éviter une offre excédentaire coûteuse.

Parallèlement, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur les conventions tarifaires. Ce rapport parvient à la conclusion que l’approbation d’une convention requiert une majorité des partenaires. Si une convention est soumise par une minorité, elle peut cependant être examinée sur le fond. Pour autant qu’elle satisfasse aux exigences légales, une structure tarifaire peut être définie par le Conseil fédéral comme structure nationale uniforme.

