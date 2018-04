Les détails de l’accord passé dans le secret, après deux heures de négociation, ne seront pas divulgués. Le désaccord portait sur une redevance annuelle de 800 000 fr. à la charge des communes, afin de financer les activités non rentables de la société des remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA). Avalisée hier soir par l’investisseur principal et les Conseils communaux de Crans-Montana, Icogne et Lens, une feuille de route entérine le versement de cette somme pour les trois prochaines années. Elle prévoit aussi la réouverture immédiate du domaine skiable jusqu’au 15 avril 2018 et l’engagement d’ouvertures fixes en hiver et en été.

Après deux heures de négociation dans les murs du siège du gouvernement valaisan, la crise qui a agité la station de Crans-Montana cette semaine a trouvé son terme. Venu à la rescousse de ces hommes qui ne se parlaient plus, le conseiller d’État Christophe Darbellay a mis tout le monde autour de la table pour aboutir à une solution. Il raconte l’épilogue de cette crise éclair.

M. Darbellay, face à une telle valaisannerie, n’avez-vous pas un peu honte de votre canton?

Non, j’en suis fier! On a montré qu’on était capables d’affronter les crises et de les résoudre. Les installations ont pu rouvrir avec une rapidité inattendue, en réunissant des gens qui ne se parlaient plus que par avocats interposés depuis des mois. C’est une réussite.

Tout de même, ce conflit va porter préjudice à l’image de la région…

C’est clair, impossible de le quantifier, mais le dégât d’image est là. Cette affaire n’a pas fait du bien à Crans-Montana. Mais on a aussi pu voir l’attachement du public à cette destination, qu’il considère comme une des grandes stations mythiques de Suisse.

Quel danger pour les grands projets à venir?

Les adversaires de Sion 2026 s’en sont donné à cœur joie, mais on a montré que dans une situation difficile, on sait aller de l’avant. Nos liens sont resserrés, et on aura beaucoup à apprendre de ce drame.

Qui a gagné ou perdu le bras de fer?

Il y a deux jours, il n’y avait que des perdants. Aujourd’hui je pense qu’il n’y a plus que des gagnants.

Y a-t-il un malaise vis-à-vis de l’investisseur étranger qui a pesé sur ce blocage?

J’ai eu et j’aurai encore des contacts avec Radovan Vitek. Je refuse de voir les choses en noir et blanc, elles ne sont jamais aussi simples. Il a investi beaucoup d’argent à Crans-Montana, et ses attentes n’ont pas forcément toujours été remplies. Mais en réglant certains problèmes de communication, nous sommes arrivés à une solution durable.

Comment êtes-vous parvenu à mettre tout le monde d’accord?

Il a d’abord fallu réunir les présidents de commune et la société de remontées mécanique CMA dans une même pièce. Le plus dur a été de faire table rase du passé, et de laisser les rancœurs au vestiaire, car certains ont beaucoup souffert de la situation. Il fallait regarder vers l’avant pour être constructif.

Y avait-il une stratégie de négociation?

J’ai fait ce que je ne fais pas si bien d’habitude: écouter. J’ai cherché à déceler les sensibilités de chacun, les lignes rouges à ne pas franchir. Et même si quelques gouttes de sang du Haut-Plateau coulent dans mes veines, je ne suis ni dans un camp ni dans l’autre. (Le Matin)