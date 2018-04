Crans-Montana: le domaine skiable rouvrira demain

Une médiation initiée par le conseiller d'Etat Christophe Darbellay entre les remontées mécaniques et les autorités communales a débouché sur un accord. A l'issue de leur rencontre, ils ont annoncé que le domaine skiable va rouvrir jusqu'au 15 avril. Vendredi, une offre spéciale permettra aux skieurs d'obtenir un forfait pour 5 francs et de bénéficier de la gratuité sur les parkings.

«Ce n'est pas un happy end, mais cette crise de couple a pu déboucher sur une solution constructive, a réagi Christophe Darbellay. Je crois qu'on est tous soulagés que ce soit terminé.» Les contours de la convention, valable pour trois ans à partir de demain, ne seront rendus publics que lorsqu'elle aura été avalisée par les trois conseils communaux concernés, ainsi que par la société des remontées mécaniques CMA et son investisseur principal, CPI.

«Il est clair que le dégât d'image est là, et qu'il laissera des traces, souligne Nicolas Féraud, Président de la commune de Crans-Montana. Mais pour arriver à un résultat constructif, il fallait aborder la discussion sans ressentiment. Nous avons laissé le passé de côté, pour nous tourner vers l'avenir.» Les parties ont maintenant 60 jours pour se rencontrer et débuter l'élaboration d'une nouvelle convention valable à plus long terme. «C'est un mariage réussi entre des acteurs condamnés à travailler ensemble», pointe Philippe Magistretti, président de CMA.

Les remontées mécaniques avaient subitement fermé leurs portes mardi à la suite d'un différend financier, entraînant la colère des touristes et des commerçants de la station.

