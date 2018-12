En septembre 2017, le crash d'un petit avion dans le domaine skiable de Braunwald (GL) avait coûté la vie au pilote et à son passager, tous deux allemands. Selon le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), la poursuite du vol à vue dans des conditions de vol aux instruments est à l’origine de l’accident.

«L’accident est dû au fait que les pilotes n’ont pas pu éviter la collision avec le terrain suite à une perte de contrôle de l’avion consécutive à une vitesse inférieure à celle de décrochage dans des conditions météorologiques givrantes», écrit le SESE dans son rapport final publié jeudi.

L'appareil avait décollé de Donaueschingen, dans le Bade-Wurtemberg, et se rendait dans la région de l'Albegna, dans le sud de la Toscane. Les conditions météorologiques ne permettaient pas de traverser les Alpes en volant en dessous des nuages.

Les deux pilotes ont donc dû voler plus haut et se sont retrouvés dans des conditions nécessitant un vol aux instruments, ce pour quoi l'avion n'était pas adapté. L'appareil n'était en outre pas équipé d'un système de dégivrage. Les pilotes disposaient toutefois d'une tablette pour les aider à situer l'avion. Ils ont ensuite perdu le contrôle de l'appareil qui a basculé et est descendu en spirale à grande vitesse. (ats/nxp)