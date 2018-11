«Les insectes sont un élément-clé de notre système écologique», explique jeudi à 20 Minuten Hans-Dietrich Reckhaus. Or malgré leur importance, près de 40% des espèces sont menacées, estime l'Office fédéral de l'environnement. C'est pourquoi l'entrepreneur alémanique souhaite créer un lobby pour défendre les intérêts de ces petites bestioles.

«Si 40% des insectes devaient mourrir, nous le remarquerions très vite. Car trois quarts de toutes les plantes dépendent de la pollinisation. Un tiers de nos aliments en dépendent.» Le chercheur américain Edward Wilson estime quant à lui que l'humanité ne survivrait que quelques mois sans insectes.

«Ça doit changer»

Hans-Dietrich Reckhaus rappelle que même les bestioles agaçantes sont importantes. «Nous devons changer notre manière de voir les choses. Actuellement, nous les considérons comme des perturbateurs. Ça doit changer.»

Selon lui, c'est avant tout l'agriculture qui doit se responsabiliser. «L'agriculture doit devenir de plus en plus efficiente. C'est pourquoi les monocultures et l'utilisation de pesticides sont en augmentation.» Il prône un retour à l'agriculture biologique.

Pour finir, Hans-Dietrich Reckhaus pense que l'information est la clé du succès. «Si les clients sont correctement informés des bienfaits de l'agriculture locale et biologique, alors ils seront prêts payer davantage pour ces produits.» (Le Matin)