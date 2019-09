«Mon fils s’est fait raser les cheveux lundi par des élèves de 2e année. Le lendemain matin, il s’est levé complètement désespéré, il ne voulait plus retourner au lycée. Il porte une casquette en permanence, il est livide. Ça me rend vraiment triste.» Tel est le témoignage d’une maman d’un élève de première année du lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel, publié samedi par «Arcinfo».

Cette mère fustige un bizutage traditionnel et plus que centenaire dans cet établissement. Tondre les nouveaux venus pour leur «souhaiter la bienvenue» a longtemps été un rituel clandestin et parfois plutôt violent. Mais le rite de passage a été encadré en 2004, explique le quotidien neuchâtelois.

Un «faux choix»?

Depuis cette année-là, les «tontes» sont publiques, accompagnées de musique et d’un apéritif. Avant la rentrée, relate «Arcinfo», chaque nouvel élève, garçon ou fille, reçoit une information sur l’événement et y est invité. Ce document souligne que «chacun a le droit d’accepter ou de refuser et seuls les élèves consentants participent à cette coupe de cheveux». De moins en moins d’élèves acceptent, est-il d’ailleurs précisé.

Cette tradition est habituellement bien vécue. Reste que pour la maman d’élève, son fils a senti qu’il devait y passer pour s’intégrer. «La direction se cache derrière la liberté de choix des étudiants. Mais pour beaucoup d’adolescents, c’est un faux choix! On les laisse ‘choisir’entre leur besoin d’appartenance à un groupe, fondamental à cet âge, ou l’abus, en touchant à leur intégrité physique.»

Aucune pression exercée

Contactée par «Arcinfo», la direction de l’établissement s’est dit désolée que le jeune ait si mal vécu le rite. Et regrette aussi que le dialogue n’a pas été possible avec sa mère. «C’est la première fois que nous sommes confrontés à un ressenti aussi fortement négatif. En général, tout se passe dans une ambiance festive et détendue, et je peux vous assurer qu’aucune pression n’est exercée sur les étudiants qui ne souhaitent pas se faire raser, tout au plus un encouragement amical», réagit le directeur du lycée Philippe Robert.

Le «Matin Dimanche» a sollicité l’avis la conseillère d’État neuchâteloise en charge de l’Instruction publique, Monika Maire-Hefti. Elle salue les mesures prises pour encadrer le rituel mais dit aussi entendre les reproches de la maman d’élève. «Dans l’idéal, nous aimerions éliminer complètement cette tradition», lâche-t-elle.

Reste une crainte à Neuchâtel. Celle que si la «tonte» était interdite, elle redevienne clandestine et plus violente. Mais il faudra trancher.