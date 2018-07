Des femmes se sont succédé dans son lit et de l’ecstasy, du speed, du LSD et du cannabis ont fait de même dans son organisme… Robert Wrona n’est pas un DJ comme les autres. Si aujourd’hui ce Polonais de 43 ans mixe en soutane, ce n’est pas pour succomber à une provoc facile car il est bel et bien prêtre! Deux ou trois fois l’an, il renoue avec le volet musical de son «ancienne vie» sous le pseudo de DJ Padre lors de soirées «Christothèque». Ce fut le cas samedi à Belfaux (FR) lors du festival Crossfire. Jusqu’à 1500 personnes

«L’objectif est de montrer au public qu’on peut s’installer dans une joie profonde sans substances ni transes.» DJ Padre mixe des musiques d’inspiration chrétienne, «tant au niveau des paroles, lorsqu’il y en a, que musicalement avec des fréquences n’entraînant pas la transe».

Ses «teufs» ont réuni jusqu’à 1500 personnes. Une sacrée réussite pour celui qui avait été bouleversé par sa découverte de l’electro à l’âge de 19 ans. «À l’époque, malgré une éducation catho, la religion n’avait plus de place dans ma vie. Voir ces clubbeurs avec une même joie sur le visage m’a fasciné. L’electro est devenue mon Dieu. J’économisais sur la nourriture pour acheter des vinyles et rendre les gens heureux avec.»

La musique deviendra sa maîtresse attitrée. L’existence hédoniste qu’elle lui ouvre durera cinq ans. Un jour, un ami étudiant l’invite à une fête chrétienne. «Je m’attendais à un truc ringard et ces louanges, accompagnées au djembé et à la guitare, m’ont porté. À la fin, j’ai ressenti quelque chose de très beau. J’ai dit intérieurement: «Les filles et les drogues, j’aime trop ça, mais Dieu si tu existes, montre-moi le chemin!»

Dès lors, la vie de Robert Wrona change lentement par subtiles touches jusqu’à ce qu’une expérience mystique la bouleverse. «Lors d’une prière, je me suis senti rempli d’un amour dépassant de loin celui que j’avais pu ressentir pour une femme ou avec certaines drogues», explique le futur prêtre, qui laisse alors tomber les «substances» du jour au lendemain. Il s’éloigne de la petite amie avec laquelle il parlait mariage et famille et s’enracine dans la chasteté.

Sa passion pour la musique résiste jusqu’à ce qu’un jour, il «découvre que les états d’altération de conscience inhérents à certains rythmes electros peuvent connecter les hommes à des mondes subtils dans lesquels évoluent des entités pouvant nous être néfastes». Il décide alors d’arrêter de mixer, brise ses vinyles préférés et vend les autres.

«La preuve que Dieu existe»

Des années plus tard, à Fréjus (Fra), où il s’est expatrié pour devenir prêtre, le Père Wrona se reconnecte à la musique. «Des confrères brésiliens m’ont parlé des «Christothèques» qui étaient populaires chez eux. Ils m’ont dit: «Tu dois utiliser ton talent de DJ pour que d’autres puissent être touchés par Dieu.» Robert Wrona est sceptique. Il s’interroge en prière et en 2000, le DJ qui sommeillait en lui renaît sous le pseudo de DJ Padre.

Les «teufeurs» qui viennent l’écouter ne sont pas tous croyants mais beaucoup repartent enthousiastes. «J’ai vu un prêtre-DJ. Maintenant, j’ai la preuve que Dieu existe!» a lâché l’un d’eux un soir… (Le Matin)