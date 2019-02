Au lendemain de l'avalanche de Montana, de nombreux spécialistes de la neige et de la sécurité se sont exprimés sur le caractère «imprévisible» de cette gigantesque coulée qui a atteint les pistes balisées sur la Plaine Morte. Une enquête est déjà ouverte par le Ministère public valaisan. La question va forcément se poser: fallait-il laisser ouverte cette portion de piste, sachant qu'au-dessus, des quantités de neige était potentiellement menaçante?

L'ouverture de cette procédure rappelle les suites judiciaires des avalanches d'Évolène, qui ont fait 12 morts il y a vingt ans, le 21 février 1999. Un touriste français, qui avait perdu quatre membres de sa famille, ainsi que le propriétaire du chalet qui avait perdu son fils, avaient attaqué la commune pour ne pas avoir fait évacuer le chalet, alors que le danger d'avalanches était à son niveau maximum.

Six ans de procédure

La procédure pénale a duré six ans. D'abord, l'affaire avait été classée par le juge d'instruction. A la demande des familles, l'enquête avait été reprise. La défense avait recouru jusqu'au Tribunal fédéral pour contester un rapport d'expertise. En 2005, le président d'Évolène, Pierre-Henri Pralong, et le responsable de la sécurité, André Georges, ont été condamnés pour homicide par négligence, respectivement à trois et deux mois de prison avec sursis et 50 000 francs de frais pour les deux.

«Le mythe de la fatalité»

Au procès, le procureur Jean-Pierre Gross avait dénoncé un «Service des avalanches dans un état de délabrement avancé», sans plan d'urgence ni organigramme. André Georges n'avait pas tiré «les conséquences évidentes du danger aggravé qu'il avait constaté». Le procureur avait cité Martin du Gard, disant que les catastrophes se produisent «à partir du moment où les meilleurs renoncent et s'inclinent devant le mythe de la fatalité».

L'avocat du propriétaire avait dit «qu'un président n'est pas élu seulement pour défiler à la tête de la fête des costumes» et que «si du yéti on n'attend pas qu'il renseigne sur les dangers de la montagne, du chef du Service des avalanches, oui».

Andrée Georges et Pierre-Henri Pralong lors de leur procès en 2005. Photo: Isabelle Favre

Une zone «réputée sûre»

La défense avait plaidé l'acquittement relevant le caractère «inattendu, imprévisible et exceptionnel» de ces avalanches. Pour le président, la zone touchée était «réputée sûre» et n'avait pas songé à organiser une évacuation. André Georges avait estimé «inimaginable» que l'avalanche descende si bas: «Si j'avais fait évacuer la zone, tout le monde aurait dit: André a pété un plomb», rapporte Laurent Nicolet dans «Le Temps» de l'époque.

«Épée de Damoclès»

Peu après le verdict, les milieux de la montagne se sont élevés d'une seule voix contre ce jugement. Le président d'alors de la Fédération des communes valaisannes, Michel Schwery, avaient déploré que «tous ces présidents de commune dorment toutes les nuits avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête». Il s'était dit «déçu de voir qu'il faut chaque fois trouver des coupables alors que la nature est plus forte que nous». Un recours au Tribunal fédéral n'y a rien changé. La sentence était confirmée en 2006.

Dans un climat tendu à Montana

Depuis, il n'y a pas eu de cas similaire. L'avalanche de Montana, qui a fait une victime, pourrait toutefois relancer la question de l’imprévisibilité et de la responsabilité pour homicide par négligence. Dans le climat déjà tendu des relations sur le Haut-Plateau entre CMA et les autorités locales, cette avalanche tombe plutôt mal au propre comme au figuré. (Le Matin)