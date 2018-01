Les importantes précipitations des derniers jours ont rendu le risque d'avalanche particulièrement élevé dans les Alpes. De nombreuses routes et lignes ferroviaires sont coupées dans le pays, et la situation risque fort de s'aggraver.

Le danger d'avalanche est passé dimanche en fin d'après-midi au degré maximal (5 sur 5, «très fort»), sur toute la crête Nord des Alpes suisses, selon l'Institut SLF de Davos. À cela s'ajoute l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui devrait atteindre la Suisse dimanche soir et durer jusqu'à lundi soir.

Au-dessus de 1500/2000 m, les flocons tomberont en grande quantité: jusqu'à un mètre et demi localement, en particulier sur l'ouest du Valais, dans le Chablais et sur l'Oberland bernois, selon Meteonews. Cette vague entraînera de fortes rafales de vent, avec des pointes jusqu'à 70 km/h en plaine et 130 km/h en haute montagne.

Dans le Chablais, la police cantonale vaudoise communique que la route cantonale reliant Le Sépey au col du Pillon a été fermée entre le Rosex et les Diablerets. Le trafic a été dévié via les Aviolats / Vers-l’Eglise / les Diablerets par la route des Côtes. Les zones habitées sous la chaîne du Chaussy ont aussi été évacuées et une route de montagne a été fermée.

Des avalanches de grande ampleur sont d'ores et déjà à craindre, indique l'Institut SLF.

Elles pourraient se déclencher spontanément et descendre à proximité des voies de communication et des zones habitées. La police valaisanne demande d'éviter tous les déplacements inutiles.

Lignes coupées

Outre le danger d'avalanche, à plus basse altitude, c'est le risque d'éboulement qui menace. De nombreuses routes et lignes ferroviaires demeuraient préventivement fermées dimanche soir, et pas seulement en Valais.

Dans les Grisons, cela concernait notamment la ligne entre Filisur et Davos, une des deux voies d'accès à la station où doit débuter le WEF cette semaine. La station de Samnaun était coupée du monde.

Néanmoins, les régions du Haut-Valais et de l'Oberland bernois demeurent les plus touchées par le danger. Ainsi la ligne de faîte du Lötschberg subit des restrictions entre Spiez (BE) et Goppenstein (VS).

Il en est de même de la ligne de la Furka: le chargement des voitures y restera interrompu jusqu'à lundi soir au moins. Le col du Simplon a également dû être fermé.

Bloqués à Zermatt

Zermatt, au pied du Cervin est à nouveau coupée du reste du monde depuis samedi soir. À cause de chutes de pierres et du risque d'avalanches, l'accès à la station est impossible tant par route que par rail, et ce au moins jusqu'à lundi soir.

Les quelque 9000 touristes qui y passent actuellement leurs vacances n'ont eu que l'hélicoptère pour atteindre la vallée pendant une partie de la journée de dimanche. Ils étaient nombreux à faire la queue pour bénéficier du pont aérien, mais celui-ci a également dû être interrompu.

Localités évacuées

De nombreuses évacuations ont également été ordonnées dimanche en raison du risque d'avalanches. A Zinal, dans le Val d'Anniviers, les habitants de 28 chalets situés sur la partie supérieure du village ont dû quitter les lieux, et la route d'accès a été fermée à partir d'Ayer.

Même scénario à La Fouly pour les quelques chalets nichés sur le plateau de L'A Neuvaz et pour une partie du village de Saint-Nicolas, près de Zermatt.

Aux Mayens de Conthey, les chalets demeurent vides depuis samedi matin. La route d'accès était déjà fermée depuis mercredi à toute circulation.

Glissements de terrain

A plus basse altitude, les précipitations pluvieuses pourraient engendrer des glissements de terrain par endroits. Des débordements de cours d'eau ne sont pas à exclure localement.

Les sols sont actuellement déjà gorgés d'eau, souligne Meteonews. Mais la situation se calmera dès mardi, avec le retour d'un temps sec, ensoleillé et doux.

(ats/nxp)