Pour l'écologiste Daniel Brélaz (Verts/VD), cette session d'hiver a été marquée par l'échec de la loi sur CO2. La plupart des votes cruciaux de ce projet ont été gagnés par l'UDC et le PLR, qui ont fait cause commune pour affaiblir son contenu. Au final les Verts ont refusé la loi pour son manque de consistance. Pour l'écologiste, cette défaite est amère car tout s'est joué à de très courtes majorités, bloc contre bloc.

Le Conseil national s'est retrouvé coupé en deux avec un léger avantage au bloc de droite, que le vaudois qualifie «d'alliance du Diable»: «Si l'UDC et le PLR avaient deux voix de moins (sur 200 ndr.), le Conseil national fonctionnerait tout différemment. Avec l'appui du PDC Fabio Regazzi, qui serait mieux à l'UDC que dans son parti, la majorité l'a emporté souvent par deux ou trois voix. Le cas le pire a été le vote pour qu'il n'y ait aucune compensation en Suisse perdu pour nous par une voix.»

Objectif: renverser la majorité

A 68 ans, l'ex-syndic de Lausanne n'a pas perdu sa combativité et il entend se représenter en 2019: «Ce sera ma dernière législature, je ne me représenterai plus en 2023, à 73 ans. Je ne veux pas finir poussé dehors comme Jacques Neyrinck...»

Pour lui le rendez-vous des élections d'octobre 2019 pourrait inverser cette fragile majorité de droite, c'est ce qu'il souhaite: «La situation actuelle avec une majorité de 101 pour le bloc UDC-PLR ne sert pas les intérêts du pays. Les décisions qui sont prises ne correspondent pas à ce voudrait la majorité de la population. Il faudrait que ce bloc perde cinq ou six sièges. D'après les derniers résultats, l'UDC est en baisse sur le plan national, mais il ne faudrait pas que ses pertes soient compensées par des gains au PLR.»

Comme l'a démontré ce débat sur le CO2, à Berne, chaque siège est très précieux. Le Vaudois espère que les Verts de son canton parviendront à récupérer un troisième élu l'année prochaine. L'occasion est là, car la représentation du canton de Vaud va passer de 18 à 19 sièges. Si ce siège n'est pas vert, qu'il soit au moins rose... (Le Matin)