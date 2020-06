Cette semaine, Daniel Koch a visité un EMS à Brigue (VS). Le hic? Les distances de sécurité et les masques n’étaient pas au rendez-vous. Un lecteur-reporter a fait part de son mécontentement au «Blick», considérant que c’était une «moquerie pour tous les soignants». Et d’ajouter que «les photos heurtent tous ceux qui travaillent tous les jours depuis des mois pour protéger les personnes vulnérables dans les établissements de santé». Cette personne rendait visite à une personne de 99 ans au moment des faits.

«Ce n’est pas moi qui ai mis les photos en ligne», déplore Daniel Koch, qui craint que cela ne sape son travail sur les mesures sanitaires à maintenir en place durant la pandémie. Et de préciser que les masques n’ont été retirés que quelques secondes. Une version corroborée par le directeur de l’établissement, qui affirme que des photos avec des masques ont également été prises. «Daniel Koch a remercié le personnel pour son travail pendant la crise du coronavirus. Cela signifiait beaucoup pour nous», ajoute encore le responsable de l’EMS.

Daniel Koch s’est fait remarquer durant la crise du coronavirus en tant que responsable de la division des maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique, en édictant les mesures à suivre durant la pandémie. À 65 ans, il vient de prendre sa retraite.

(nxp/nxp)