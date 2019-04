Changements au 19h30 de la RTS. Dès le 26 août, le journal télévisé du soir sera présenté en alternance, durant la semaine, par Philippe Revaz, correspondant de la RTS aux Etats-Unis et Claire Burgy, actuelle cheffe de la rubrique culture et société de la chaîne.

Darius Rochebin présentera pour sa part les éditions du vendredi soir au dimanche, en alternance avec Jennifer Covo, dans une formule revisitée, a annoncé mercredi la RTS. Darius Rochebin développera en outre les grandes interviews de personnalités suisses et étrangères, à la fois pour l'émission «Pardonnez-moi» et le 19h30 du week-end.

«Plus d'ampleur»

Darius Rochebin continuera aussi d'animer, à l'écran, des opérations spéciales et des opérations de chaîne. Selon la RTS, ces changements visent à donner «encore plus d'ampleur aux différentes éditions, en favorisant une meilleure répartition des forces entre la semaine et le week-end».

Le 19h30 est suivi par une moyenne de 270'000 téléspectateurs du lundi au jeudi, soit 57,4% de part de marché, a rappelé la RTS. Le week-end, il attire en moyenne 271'000 personnes, soit 56,3% de part de marché. (ats/nxp)