Les CFF mettront en service 26 trains supplémentaires pour l'Ascension, entre le 9 et le 13 mai, et 28 pour Pentecôte, du 18 au 21 mai. Ces convois se dirigeront en direction ou au retour du Tessin et du Valais, destinations prises d'assaut à cette période de l'année.

La compagnie installera aussi des wagons supplémentaires dans certains trains réguliers, indique-t-elle dans un communiqué jeudi. En tout, elle créera environ 40'000 places de plus à l'Ascension et 38'000 de plus à Pentecôte. Les CFF recommandent aux passagers de bien planifier leurs voyages à l'avance.

Davantage d'informations concernant les horaires sur le site de la compagnie ferroviaire. (ats/nxp)