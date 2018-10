«Attention! Des voleurs à l'astuce opèrent à Herisau», écrit une internaute sur un groupe Facebook regroupant les habitants de la localité appenzelloise. Selon elle, les malfaiteurs se font passer au téléphone pour des agents de police, qui viennent d'arrêter deux voleurs. «Ensuite, ils demandent à leurs victimes si elles ont des objets de valeur à leur domicile et proposent de les mettre dans un lieu sûr.» Et d'ajouter: «Nous avons bien évidemment signalé la chose au poste de police le plus proche. On nous a alors confirmé qu'il s'agissait de voleurs à l'astuce.»

La publication a suscité de nombreuses réactions, surtout de personnes se moquant des potentielles victimes :«Celui qui croit à une chose pareille a en quelque sorte mérité ce qui lui arrive» ou encore «C'est incroyable de voir à quel point les gens sont naïfs». Certains internautes rappellent cependant qu'il est important de mettre la population en garde, surtout les jeunes et les personnes âgées. «Ces gens ciblent les personnes âgées et les personnes seules. Informez votre entourage!»

«Aucune des personnes n'est tombée dans le piège»

Contactée, la police cantonale confirme que les voleurs contactent le plus souvent leurs victimes via téléphone. Les signalements se seraient par ailleurs multipliés ces derniers jours. De nombreux habitants auraient notamment contacté les forces de l'ordre dans la nuit de jeudi à vendredi dernier pour signaler des coups de fils étranges provenant de la part d'«agents». «Par chance, aucune des personnes n'est tombée dans le piège», explique la police.

Les voleurs appellent souvent par le biais de numéros truqués. Il se peut donc que le numéro de la police s'affiche sur l'écran de la personne recevant le coup de fil. Les larrons expliquent à leurs victimes que des personnes ont l'intention de les voler et que leurs biens ne sont plus en sécurité. Raison pour laquelle il serait plus sûr de mettre tous les objets de valeurs en sécurité en les amenant à la «police».

La vraie police conseille de rester méfiant, de toujours vérifier auprès du 117 si de tels appels ont réellement été passés, de ne jamais donner des informations sur sa situation financière et de signaler tout comportement étrange aux forces de l'ordre. (Le Matin)