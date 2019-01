L'hiver prend résolument ses quartiers en Suisse. MétéoSuisse annonce de fortes chutes de neige depuis samedi soir et ce jusqu'à mardi. Par endroits et notamment dans les Alpes, plus d'un mètre de neige fraîche est attendu.

Un fort courant d'altitude du nord-ouest entraîne de l'air humide vers les Alpes et leur versant nord dès samedi soir, écrit l'Office fédéral de météorologie et climatologie (MétéoSuisse). Ce dernier envoie à cet effet «une alerte de chutes de neige abondantes».

Sur le versant nord des Alpes, de l'Oberland bernois aux Grisons, on attend de très fortes chutes de neige entre samedi soir et lundi midi. Au-dessus de 1200 à 1500 mètres, il devrait tomber entre 80 et 100 cm de neige. Sur une bande qui s'étend de la région de la Jungfrau aux Alpes uranaises et glaronaises, ainsi que le Prättigau, il pourrait tomber 100 à 130 cm, voire localement 140 cm.

C'est la raison pour laquelle une alerte de degré 4 (sur une échelle de 1 à 5) a été émise par Météonews. Ces chutes de neige seront accompagnées de vents tempétueux, qui pourront souffler en rafales de 120 à 160 km/h au-dessus de 2000 mètres entre dimanche et lundi. On attend également des chutes de chutes de neige en moyenne montagne, ainsi que la nuit prochaine sur le Plateau et la vallée du Rhône à basse altitude. (ats/nxp)