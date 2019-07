De violents orages ont balayé la Suisse samedi après-midi. La Suisse centrale a été particulièrement touchée, notamment à Lucerne où des arbres ont été déracinés.

MétéoSuisse a relevé des vents records avec des pics à 135 kilomètres par heure (km/h) à Lucerne. C'est la troisième valeur la plus élevée depuis l'introduction des mesures uniformes en 1981. Ce chiffre n'a été dépassé que lors de la tempête Lothar le 26 décembre 1999 avec plus de 140 km/h et la tempête du 26 janvier 1995 avec près de 140 km/h.

Alerte de la Confédération de niveau 3 : orages violents possibles dès 13h.

La baisse de température a aussi été remarquable, a précisé à Keystone-ATS le météorologue de MétéoSuisse Ludwig Zgraggen. «En seulement 20 minutes, le thermomètre a chuté de huit degrés de 24 à 16 degrés», a-t-il souligné.

Le front orageux a traversé la Suisse d'ouest en est le long des Alpes. A Oron, dans le canton de Vaud, le vent a atteint des pointes à 110 km/h. Un avertissement de tempête a été lancé dans l'après-midi pour le lac de Zurich, où des centaines de milliers de personnes étaient attendues à la fête «Züri Fäscht» dans la soirée. (ats/nxp)