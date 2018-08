Bienne (BE)

Depuis lundi, la bourgeoisie biennoise procède à une coupe de bois qui attise la colère des riverains. Motif: ce déboisement a été décidé sans aucune information aux habitants du chemin des Carabiniers, dans le quartier du Boujean. «Cette coupe est honteuse», assène notamment une riveraine.

Le déboisement est opéré autour d'un portail autoroutier, entre un tunnel et un viaduc, au pied de la Transjurane. Un axe qui relie le Jura à Berne fréquenté par de nombreux joggeurs et promeneurs. Ce chemin mène également à un restaurant isolé, dans une zone naturelle riche en pins et en orchidées.

Cette coupe a pour but de rehausser le portail de 10 cm pour le mettre aux normes. «Couper ces arbres sains était sans doute nécessaire, mais pourquoi ne pas avoir engagé le dialogue?», déplore un couple.

Un courrier a donc été adressé à l’Office fédéral des routes pour demander des mesures compensatoires: «La végétation détruite constituait un mur antibruit», remarquent des résidents domiciliés près du chantier, ces derniers aillant d'ailleurs accepté la perte d’un arbre sur leur propre parcelle.

Un reboisement a bien été promis, mais dans quel délai des arbres plantés masqueront-ils l’autoroute et absorberont-ils le bruit de la circulation? «Avec le réchauffement climatique, autant nous planter directement des palmiers», soupire une voisine.

Ce qui désole également les riverains, c’est que le chantier autoroutier révèle à leurs yeux un manque de coordination: «Différentes conduites ont été changées au même endroit il y a à peine deux ans», relèvent-ils. La guilde du quartier de Boujean sera alertée. (Le Matin)