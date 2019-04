Une partie des employés de la fonction publique du canton de Fribourg s'apprête ce mardi à débrayer une heure, entre 9h00 et 10h00. Ils veulent protester contre la réforme en discussion de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (CPPEF).

Le débrayage, qui constitue une première à Fribourg de par son ampleur, intervient dans un contexte tendu entre les organisations de défense du personnel et le Conseil d'Etat. Le Syndicat des services publics (SSP) et la Fédération du personnel de l'Etat (FEDE) ont dit vendredi s'attendre à une forte mobilisation.

Le SSP et la FEDE ont rappelé devant la presse que l'objectif consistait à protester contre le projet d'assainissement de la CPPEF, projet rejeté en bloc en l'état, afin de marquer le mécontentement du personnel. Ils n'entendent pas à ce stade perturber le bon fonctionnement des services de l'Etat.

Grève possible

«Si le Conseil d'Etat ne revoit pas sa copie, le personnel n'hésitera pas à faire le pas de la grève», a averti lundi dans un communiqué le SSP. Le 20 février, près de 4000 employés avaient déjà manifesté leur désaccord dans les rues du chef-lieu cantonal. Les discussions des dernières semaines n'ont pas apporté de percée.

Les organisations du personnel estiment que tous les services de l'Etat participeront au débrayage de mardi. Début avril, la situation s'était davantage tendue avec le message délivré par le gouvernement fribourgeois, selon lequel le mouvement était considéré comme «illicite», avec un risque de sanction pour les participants.

Long feuilleton

Le dossier de la réforme de la CPPEF, qui compte plus de 19'000 assurés, occupe le devant de la scène politique et social depuis plusieurs mois à Fribourg. En vertu des exigences fédérales, le degré de couverture des engagements totaux de la caisse de pension devra atteindre au moins 80% d'ici à 2052.

Si rien n'est fait d'ici là, le taux de la CPPEF pourrait refluer à 45%. D'où l'assainissement mené par le conseiller d'Etat Georges Godel, grand argentier du canton de Fribourg. La réforme prévoit une baisse du taux d'intérêt technique, à savoir du rendement moyen espéré, de 3,25 à 2,25%, et le passage d'un régime de primauté des prestations à un régime de primauté des cotisations. Ce type de modèle constitue de plus en plus la référence en la matière en Suisse. (ats/nxp)