La découverte peut être qualifiée de sensationnelle. Des plongeurs sont récemment tombés sur un objet «très rare» lors de fouilles réalisées à Maur (ZH), situé au bord du Greifensee. Ils ont trouvé une chaussure, vieille de 5000 ans et très bien conservée. Selon «20 Minuten», moins de dix pièces du genre ont à ce jour été retrouvées à travers toute l'Europe.

Fibres d'écorces tressées Le journal rappelle que les villages lacustres, remonant à l'âge de la pierre et situés dans le canton de Zurich, figurent parmi les sites les plus riches d'Europe. Dans un communiqué, la Direction des travaux publics zurichois explique que la chaussure récemment retrouvée remonte entre les années 3300 et 2800 avant J.-C. Elle est composées d'un mélange de fibres d'écorces tressées. (Le Matin)