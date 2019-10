Il était attendu, l'ancien conseiller d'Etat et nouveau président de l'Union syndicale suisse (USS), Pierre-Yves Maillard (PS/VD), rejoindra le Conseil national le 2 décembre prochain pour la session d'hiver, vingt ans après y être déjà entré. Il y avait siégé jusqu'à son élection au Gouvernement vaudois en 2004. Sur les vingt-deux nouvelles têtes qui ont été élues dimanche, c'est le seul qui connaît la maison.

Huit femmes, huit Verts

Certes, sa collègue à l'exécutif, Jacqueline de Quattro (PLR/VD) n'est pas une néophyte à Berne, tout comme les deux Jurassiens élus aux Etats, Charles Juillard (PDC/JU) et Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU). Mais pour les 18 autres, dont 8 femmes, c'est une nouvelle vie politique qui commence. Les nouveaux parlementaires sont Verts (8), PS (3), Verts libéraux (2), PLR (3) PDC (3) et d'Ensemble à Gauche (1).

Dominante juriste

On y trouve une assez riche palette de professions avec une dominante de juristes: cinq avocats, deux professeurs d'Université, une oenologue, un mathématicien, un ophtalmologue, un biologiste, une enseignante, etc... De quoi traiter tous les sujets et bien d'autres encore qui ne manqueront pas d'occuper le Parlement durant quatre ans.

Eric Felley