Après les seconds tours des élections au Conseil des Etats à Genève, Vaud et Fribourg, l'ensemble de la représentation romande à Benre est désormais connue. Les six cantons comptent 52 conseillers au National et 12 aux Etats, soit 64 en tout. Parmis eux, vingt-six nouveaux vont rejoindre le Parlement pour la session d'hiver qui débute le 2 décembre prochains, jour où ils prêteront serment. Cela représente un renouvellement exceptionnel de 40%.

Mais certains ne sont pas des inconnus, comme l'ancien conseiller d'Etat et nouveau président de l'Union syndicale suisse (USS), Pierre-Yves Maillard (PS/VD), ou son ex-collègue, Jacqueline de Quattro (PLR/VD), ou encore les ministres jurassiens Charles Juillard (PDC/JU) et Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU). Pour les autres, il s'agira de trouver leurs marques sous la Coupole fédérale et s'y faire un nom...

E. F.