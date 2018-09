En trois petites journées, les gains maximaux de l’EuroMillions sont passés de 51 millions, mardi , à 150 millions à empocher ce soir. Ce tour de magie est dû aux super cagnottes qui ont lieu une à deux fois par année et sont proposées simultanément par la Loterie Romande, partie des dix loteries partenaires du jeu, présentes dans neuf pays européens (Suisse, France, Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg et Portugal). Un enjeu de taille qui n’a pas laissé indifférent Arzu et Salim Ceylan, un couple gérant depuis 14 mois le kiosque «Tahuno» à Corcelles-Cormondrèche(NE). «Nous constatons que notre clientèle a augmenté considérablement depuis mardi soir, confie Salim Ceylan. Aux habitués de l’EuroMillons se sont joints des joueurs que nous ne connaissions pas avant.»

«Nous portons chance»

Salim et Arzu, son épouse, président à la destinée du «Tahuno» depuis seulement 14 mois. Mais le succès est au rendez-vous. «Notre clientèle s’est fidélisée, poursuit Arzu. Ce n’était pas gagné d’avance. Je suis d’origine turque et je ne parlais pratiquement pas le français. De plus, nous n’avions aucune expérience: mon mari et moi avions travaillé dans la restauration.» Mais grâce à la gentillesse de la précédente gérante du kiosque qui a pris pendant une année Arzu sous son aile, le métier de kiosquière et tous les jeux de la Loterie Romande n’ont plus de secrets pour elle. «En plus, nous portons chance, renchérit la battante, l’un de nos habitués a gagné récemment 10 000 francs au billet à gratter «Carton».

L’un des clients du «Tahuno» empochera-t-il le pactole? La réponse ce soir. Rappelons pour ceux qui veulent augmenter les chances de gains, le bulletin groupe EuroMillions offre la possibilité de jouer à plusieurs. Pour tenter de gagner le gros lot, il vous suffit de cocher et de faire valider votre bulletin au plus tard ce soir à 19h30 auprès de l’un des 2600 points de vente de la Loterie Romande ou sur internet www.loro.ch. Et n’oubliez pas le vieil adage: seul ceux qui ne jouent pas n'ont aucune chance de gagner.

(Le Matin)