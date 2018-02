Jamais l’accès aux médias n’a été si facile et eux omniprésents. À la radio, la télé et l’ordinateur est venu s’ajouter le téléphone et celui-ci a tout changé: on peut désormais avoir accès à tous les autres à travers lui, n’importe où et quand on le veut. Seulement quand on le veut?

À l’occasion de la Journée sans Facebook (oui, c'est aujourd'hui), Comparis a demandé aux gens combien de fois par jour ils se déconnectaient volontairement. Par exemple en ne prenant pas leur téléphone à la pause de midi.

Retrouvez d'autres résultats de cette enquête dans cette édition.

Et on vous a aussi préparé...

Le nouveau Joël Dicker dispo dès demain

«La disparition de Stephanie Mailer», son quatrième roman, est dans les bacs. Construit sur le modèle de «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», il sera, à coup sûr, un succès. Présentation et critique de Julienne Farine.

Les femmes ne vous disent pas merci

La majorité bourgeoise au Conseil des États a torpillé le projet de Simonetta Sommaruga de favoriser l’égalité salariale dans les entreprises. Une manœuvre «scandaleuse» pour certaines élues. L'éclairage d'Éric Felley.

Des audiences de plus en plus folles

Si le Super Bowl a de nouveau attiré un nombre de téléspectateurs colossal, il reste loin des événements les plus regardés sur un jour. Une hiérarchie qui sera affectée par les nouveaux modes de consommation. (Le Matin)