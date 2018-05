Une scène digne d'un film d'action s'est déroulée mardi soir en plein centre-ville de Lugano. Et pour cause. Deadpool, un super-héros de l'univers Marvel, a été arrêté de manière musclée par des hommes armés de la police cantonale tessinoise et luganaise.

Face à l'hilarité grandissante sur internet, la police s'est expliquée mercredi à tio.ch/20minuti.ch. «On nous a dit qu'il y avait une personne suspecte qui se promenait à Lugano avec deux pistolets», ont fait savoir les autorités. «L'intervention a dû être réalisée de manière rapide afin d'éviter toute menace, même présumée. En quelques minutes la personne recherchée a été bloquée, ainsi que celle qui l'accompagnait».

Alessandro, 28 ans, se trouvait avec son ami déguisé en Deadpool pour aller assister à la première du film à Locarno, quand ils ont été arrêtés. «Moi je voulais me déguiser au cinéma, mais mon ami s'était déjà masqué. Aucun d'entre-nous n'a pensé qu'il pouvait y avoir un problème. Les agents ont bien rigolé, mais mon ami devra quand même payer une amende, parce qu'il est interdit de se cacher le visage.»

En effet depuis l'été 2016, l'interdiction de porter le voile intégral est en vigueur au Tessin. (Le Matin)