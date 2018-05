Le trafic routier était très perturbé tôt samedi matin au tunnel du Gothard, en raison du week-end prolongé de la Pentecôte et de la fermeture du San Bernardino (GR). Après 10h00, un bouchon de 25 kilomètres s'était déjà formé au portail nord du Gothard.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Buochs und Göschenen 25 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 4 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 19 mai 2018

Selon le Touring Club Suisse (TCS), le temps d'attente est estimé à environ 4 heures entre Buochs (NW) et Göschenen (UR). La colonne de véhicules mesurait déjà 16 kilomètres vers 06h00 et plus de 20 kilomètres après 08h00. Le trafic routier est par ailleurs embouteillé sur plusieurs tronçons alternatifs entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR).

Pour des raisons de sécurité, le tunnel du Seelisberg est aussi occasionnellement fermé pour réguler le trafic. Entre Chiasso (TI) et la douane de Chiasso-Brogeda, c'est un bouchon de 2 km environ qui attendait les automobilistes.

Bouchons avant le col du San Bernardino

Le tunnel du San Bernardino sur l'autoroute A13 est fermé depuis vendredi après-midi à la suite de l'incendie d'un car de tourisme, ce qui explique en partie le surplus d'attente au Gothard. D'après la centrale d'informations routières Viasuisse, le tube pourrait rester fermé durant le week-end de la Pentecôte. La galerie doit être refroidie et l'infrastructure contrôlée.

Le col du San Bernardino est en revanche ouvert. Des bouchons de 10 km étaient enregistrés entre Coire et le début du col, plus précisément entre Nufenen et Hinterrhein.

Pour les voyageurs se rendant en Italie, le TCS conseille dès lors d'emprunter l'A9 par le Simplon, le Grand-St-Bernard ou de charger sa voiture sur le train au Lötschberg.

