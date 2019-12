Deux engins de chantier se sont attaqués au bâtiment abritant la Poste, à la gare de Delémont (JU).

C'est une mue à 76 millions qui a commencé, avec un projet comprenant une filiale de la Poste, bien sûr, mais aussi des hôtels et des restaurants, des appartements et des bureaux, des commerces et des entreprises, un parking...

Ce lotissement sera composé de deux bâtiments, dans une zone piétonne naissante. Propriétaire foncier et maître d'ouvrage: la société anonyme Poste Immobilier. «Les nouveaux bâtiments de la place de Poste à Delémont font partie de l'un des 50 projets de développement que la Poste Suisse va mettre en place dans les 15 années à venir», indique l'investisseur.

V.Dé