Le bruit de l’eau a motivé deux interventions parlementaires cette semaine au Conseil de Ville de Delémont. Jérôme Corbat (Alliance de Gauche) estime que les fontaines devraient couler la nuit et faire du bruit. Karen Chevrolet (PDC) juge a contrario que les jets devant la gare devraient s’arrêter le jour pour offrir du silence. Leurs positions ne sont pas antagonistes: elles soulignent l’importance du bruit dans l’espace public. L’affaire remonte à 2003, quand le corps électoral de Delémont a voté le projet «Place de la Gare 2003» en faveur de la mobilité douce et d’une zone de rencontre prioritairement piétonne agrémentée de jets d’eau, sur fond de pierre naturelle.

À l’instar de la fontaine de la Vierge (1576), celles de la vieille ville s’arrêtent à 21 h 30. «Elles sont stoppées pour des raisons économiques car elles sont alimentées par le réseau d’eau potable», explique la conseillère communale Murielle Macchi Berdat.

LE CONSTAT DES DEUX PARLEMENTAIRES

Karen Chevrolet

«Les clients désertent les terrasses d’excellents restaurants. Une pétition lancée par les commerçants sera bientôt remise aux autorités. Je ne suis pas opposée aux jets qui habillent l’espace. Accueillie dans la crèche toute proche, ma fille adore ce lieu de promenade. L’aménagement est joli, mais mal conçu. Il doit être repensé.»

Jérôme Corbat

«Sans le son d’une fontaine, on entend tous les petits bruits de la nuit: des souliers à talons, une chaise déplacée, une bouteille brisée. Pourquoi ne pas placer l’élément aquatique au centre de l’attention? Quand l’ouïe est captée par un son agréable, elle se détourne d’une nuisance sonore. Une fontaine sans eau, c’est un cimetière!»

LEUR SOLUTION

K. R.: «Il faut diminuer la puissance des jets pour réduire leur hauteur, ou introduire des pauses, dont une à midi, quand ceux qui travaillent ont besoin de calme à la mi-journée. Les décibels peuvent-ils être réduits en remplaçant les dalles par un sol moins lisse? Sans doute: toutes les solutions sont les bienvenues.»

J.C.: «Il suffit de laisser couler l’eau la nuit! Quelle douceur de s’endormir au son d’une fontaine qu’on croirait contente quand l’eau s’écoule. On n’empêche pas une rivière de couler! Et tant pis pour les quelques mètres cubes perdus, qui ne sont rien dans la consommation globale. Un circuit fermé en ajoutant un robinet d’eau potable? Non merci!»

LEUR CONTRADICTION

K. R.: «Aveugle, Jérôme Corbat a développé une autre sensibilité au bruit dans son environnement. Je le comprends, mais les fontaines doivent être arrêtées la nuit pour offrir du silence aux habitants de la vieille ville et pour économiser l’eau potable. La question se poserait autrement si l’eau des fontaines tournait en circuit fermé.»

J.C.: «Karen Chevrolet a raison! Quel vacarme, ces jets d’eau qui retombent sur la pierre, alors que dans le projet initial, il devait retomber dans l’eau! Le son de ces «splashs» est cassant, mais des compromis liés au passage des cars postaux ont abouti à cette variante sans souplesse. Ces jets d’eau n’ont pas le bruit poétique d’une fontaine!»

