Hautement symbolique, la place Roland-Béguelin changera de visage à Delémont. L'idée, c'est d'abattre des arbres pour planter un tilleul, ce qui a provoqué une levée de boucliers et déclenché le lancement d'une pétition. Face au tollé suscité, les autorités s'expliquent.

Le conseiller communal Ernest Borruat cerne le problème: «La volonté est d’offrir dans le Jura une place majeure dédiée à la personne qui a joué le plus grand rôle dans notre canton». Père du canton du Jura, Roland Béguelin (1921-1993) mérite «une place à la hauteur de son importance», avec comme emblème un tilleul, symbole de liberté, qui ferait écho à celui de la place de la Liberté.

Quinze nouveaux

Dans le prochain numéro de «Delémont.ch», la municipalité expliquera la suite du processus. «Si, à ce stade, le bureau n’a proposé qu’un seul arbre, quinze nouveaux seront bien plantés qui compenseront avantageusement et généreusement les dix arbres en mauvaise santé qui seront supprimés», souligne l'urbaniste communal Hubert Jaquier.

Le projet retenu n’est pas définitif, mais comme souvent devant un changement, les habitués font la moue: «Nous regrettons le sacrifice des arbres actuels. Quand le tilleul prévu sera grand, nous ne serons plus là...», disent une marchande et son client, un jour de marché.

Ce qui importe le plus pour les usagers, c'est le nivellement de la chaussée: «Des aînés tombés en déambulateur ont été hospitalisés», témoigne une habituée.

Processus participatif

«Nous allons à présent engager un processus participatif, avec la commission de la vieille ville, les milieux intéressés et toute la population pour discuter de la suite du projet», indique Hubert Jaquier. Le bureau mandaté a d'ores et déjà été chargé de «reprendre et développer la question de la végétalisation».

Pour les autorités, l'intérêt du projet retenu réside dans sa simplicité. «La scène est désormais posée, mais le décor reste à créer», estiment les autorités. La volonté du Conseil communal est désormais de «mettre le décor en place avec ses citoyens dans le cadre d’une nouvelle démarche participative».

Libération du budget

Prochaines étapes: libération du budget pour le développement du projet, constitution d'une commission de construction, appel d’offres aux entreprises de génie civil, demande de crédit, demandes d’autorisation, pour des travaux entamés à l’automne 2020 et une inauguration autour du 12 novembre 2021, date anniversaire des 100 ans de la naissance de Roland Béguelin, qui s'y connaissait en procédures.

Pour les arbres actuels, l'espoir de survie est mince: une analyse a montré qu’ils sont, pour la plupart en très mauvais état. D'où l’idée d’implanter un arbre monumental agrémenté d'une végétalisation complémentaire. >BR>

Vincent Donzé