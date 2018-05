Les pratiques d’Info Jeune et d'AD Conseils avaient déjà été épinglées par nos confrères de Bon à Savoir en mai 2016. Là aussi, la société avait tenté de vendre des assurances 3e pilier à un jeune Fribourgeois selon un procédé analogue. Sa mère s’était plainte auprès du magazine de consommation. La juriste Barbara Venditti rappelle que le démarchage d'Info Jeune n'est pas illégal. «N’importe qui peut appeler les gens sous n’importe quel prétexte, explique-t-elle. Mais elle conseille: «il ne faut rien signer sur le moment. Si vous êtes intéressé, prenez les documents pour les examiner à tête reposée, avec un proche expérimenté». Un conseil d'autant plus important pour une assurance. En effet, contrairement au démarchage pour certaines marchandises où un délai de rétractation est parfois possible après la conclusion d'un contrat, ce n'est pas le cas pour une assurance. «Une fois que le jeune a signé, s'il est majeur, il ne peut plus résilier le contrat», met-elle en garde.

A première vue, le site infojeune.ch a tout pour séduire les jeunes. Il prétend vouloir les aider à «faire les bons choix» lorsqu'ils débarquent dans la vie active. A la clé: une foule de sujets et de conseils dans des domaines comme l’endettement, les assurances, les addictions, les soins, l’emploi, les voyages, le permis de conduire, la musique ou encore le premier appartement. En réalité, cette société démarche surtout les jeunes pour leur vendre des assurances.

Des courtiers au rendez-vous

Plusieurs jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de ce site en ont fait l'expérience. Dont Philippe, 25 ans, qui a terminé il y a peu son apprentissage de mécatronicien. Ce jeune homme d’Yverdon a été contacté sur son téléphone portable par un employé d’Info Jeune. Celui-ci lui explique que sa société est chargée d’informer les jeunes sur les risques concernant notamment les dettes. Il lui propose même une séance d’information gratuite. Le jeune homme refuse, mais après plusieurs appels de son interlocuteur, finit par accepter un rendez-vous. Il se rend alors à une adresse à Crissier (VD). Et se retrouve au final dans les locaux d'une grande société de courtage en assurances de Suisse romande, AD Conseils, où un courtier tente de lui vendre des assurances pour le 3e pilier.

«Je me suis pourtant méfié d’emblée», explique-t-il. Mais on m’a laissé entendre que la société travaillait avec la Confédération, ou quelque chose du genre, et je me suis dit pourquoi pas», raconte-t-il. Sur place, il comprend très vite la manœuvre et refuse toutes les propositions.

David, 21 ans, de Gland, a vécu lui aussi ce démarchage. Une femme a également appelé ce jeune carreleur au nom d'Info Jeune. Elle l'a d'abord «flatté» en le félicitant pour son diplôme avant de lui expliquer qu'elle souhaitait l’aider à entrer dans le monde adulte et à s’y retrouver dans le monde des assurances. «C’était aguicheur, elle me vendait du rêve. Je suis poli, je l’ai écoutée», raconte-t-il. Elle lui propose alors un rendez-vous que le jeune homme accepte. Et celui-ci se retrouve chez lui cette fois, avec là aussi un courtier d'AD Conseils qui lui propose un 3e pilier. David ne donne pas suite non plus.

Les deux jeunes s'interrogent: comment ce site infojeune.ch a-t-il eu leurs coordonnées et en savait autant sur eux? Car la société les a tous appelés sur leur numéro de portable privé. Elle connaissait aussi leur adresse, le nom de leur employeur et était au courant qu'ils avaient terminé leur apprentissage. Pourtant, aucun des deux n'avait de lien avec le site avant . Sur infojeune.ch, impossible de savoir qui se cache réellement derrière la société.

Une société de courtage derrière Info Jeune

Après recherche, on s'aperçoit qu'Info Jeune possède la même adresse à Crissier qu'AD Conseils. En outre, son nom de domaine, infojeune.ch, appartient à cette même société de courtage. Une filiale, celle de Carouge (GE), est encore plus explicite: sur l'annuaire téléphonique, Info Jeune est carrément décrite comme un «centre d'appels certifié CallNet.ch». En clair: c'est donc bel et bien une société de démarchage.

Joint à plusieurs reprises, le directeur d’AD Conseils, Antonio D’Attoli, a finalement répondu à nos questions par l'intermédiaire de son avocat, Me Jacques Barillon. Il nie être directement à l’origine d’Info Jeune. Selon lui, AD Conseils est derrière cette plateforme «comme d’autres partenaires», explique-t-il. A la question de savoir si son entreprise se sert bel et bien de cette plateforme pour démarcher les jeunes, il se contente de répondre: «d’autres courtiers en assurance collaborent avec ce site». Selon lui, quelque 12'000 jeunes sont contactés ainsi par année.

Pourquoi alors ne pas être plus clair sur le site d’Info Jeune et mentionner les partenaires afin que le jeune sache à qui il a affaire? Antonio D’Attoli est là aussi très évasif: «cela dépend de la réponse, des besoins ainsi que des attentes du jeune». Le directeur d’AD Conseils reconnaît que ce sont ses collaborateurs ou «ceux de nos partenaires» qui démarchent les jeunes. Mais il nie tout harcèlement. «Si un jeune ne souhaite plus être contacté, il est immédiatement supprimé des listes de la plateforme», affirme-t-il. Ce dont doute Philippe, notre témoin d'Yverdon. Depuis sa rencontre avec AD Conseils, il ne cesse de recevoir des coups de fils d'assureurs sur son portable...

Saisir le préposé fédéral à la protection des données

L'étendue des informations que possédait Info Jeune sur les jeunes adultes étonne d'ailleurs Isabelle Dubois, ex-préposée à la protection des données du canton de Genève. Selon elle, il y a certainement eu croisement de fichiers de données, ce qui n'est pas licite. Elle rappelle que certains fichiers s'acquièrent légalement, comme ceux que l'on peut obtenir du registre des habitants d'une commune. «Mais on doit savoir ce qui est traité sur soi. Quand on s'inscrit dans une commune, on sait les informations qui y figurent, quand on s'inscrit à une école, on sait ce qu'elle détient sur nous. On ne peut en revanche pas s'attendre, en tant que citoyen, à ce que ces différents fichiers soient interconnectés et qu'il en découle un fichier nouveau et complet, dont on ignore la finalité», explique-t-elle.

Questionné, le directeur d'AD Conseils Antonio D'Attoli dément tout croisement de données. «Toutes les données utilisées via la plateforme sont à la disposition de tout un chacun, y compris tous les réseaux sociaux», dit-il. «Elles ne sont en aucun cas achetées, volées ou obtenues illégalement.» Il affirme que les numéros de téléphone ont été obtenus soit directement auprès du jeune, soit via un membre de son entourage. Ce que dément notre témoin Philippe.

Isabelle Dubois estime que les dires d'AD Conseils sont «possibles mais peu probables» et l'affaire lui semble «cousue de fil blanc». Pour en avoir le coeur net, elle recommande aux jeunes gens concernés de faire valoir leur «droit d'accès» auprès du préposé fédéral à la protection des données, via un formulaire type sur le site de la Confédération. «Info Jeune ou AD Conseils seront obligés légalement de dévoiler d'où ils tiennent leurs données», explique l'experte. Cas échéant, les lésés pourraient même interpeller le préposé, voire porter plainte. (nxp)