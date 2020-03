Secours difficiles

La Suisse compte 10 000 personnes sourdes et 800 000 à un million de personnes malentendantes qui peinent à se faire entendre par les secouristes et les fonctionnaires. Ainsi, les numéros des secours comme le 144 posent problème aux sourds et malentendants. Ce qui fonctionne au niveau national avec la Rega ne marche pas à l'échelon cantonal avec la police. Faute d'un numéro à trois chiffres, les sourds doivent donner l'alerte par SMS via le service Procom, disponible 24h sur 24h. Mais les urgentistes ne comprennent pas toujours que l'interlocuteur de Procom relaie une personne sourde.