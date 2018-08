Selon les prévisions de Meteonews, il s'agit probablement du dernier jour de canicule de l'été 2018.

La température la plus élevée a été mesurée à Gösgen (SO) avec 33,1 degrés. Ailleurs, le mercure a oscillé entre 30 et 32 degrés: par exemple 31,4 à Neuchâtel, 31,3 à Genève ou 31 à Sion.

Les valeurs élevées mesurées mardi ont donc été dépassées, mais le record de l'année - 36,2 degrés le 5 août à Sion - est resté hors de portée.

Par endroits, des journées au-dessus de 30 degrés sont encore possibles fin août et début septembre. Il est toutefois probable que ce mercredi ait été le dernier jour de canicule de l'année. Au final, l'été record de 2003 reste imbattu. (ats/nxp)