Le dernier numéro en version papier du Blick am Abend a été placé dans les caissettes vendredi après-midi. Il s'agit d'un numéro spécial dans lequel des gens racontent «comment le Blick am Abend a changé leur vie», a indiqué l'éditeur Ringier.

Le quotidien du soir, gratuit, a été créé le 2 juin 2008. Il avait remplacé Heute, un autre gratuit. Axé sur l'actualité et le divertissement, le Blick am Abend tirait à 220'000 exemplaires avec plus de 800'000 interactions par mois sur les réseaux sociaux.

La disparition de la version imprimée est économiquement nécessaire en raison du développement du marché publicitaire suisse et de la migration des lecteurs et des annonceurs vers les plateformes en ligne, avait expliqué Ringier en novembre dernier.

Onze emplois fixes sont supprimés. Une partie des suppressions d'emplois devrait se faire par des départs à la retraite anticipée. Le plan social de Ringier s'applique. Les salariés du portail web sont épargnés. (ats/nxp)