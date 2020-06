Les Romands ont leur «tête de choco» qui remplace la «tête de nègre», mais le débat sur la «Mohrenkopf» («tête de Maure») retirée dans leurs magasins alémaniques par Migros et Manor a mis en lumière d'autres pâtisseries et fromages à l'appellation humaine.

Peut-on consommer sans arrière pensée du «blanc battu», un «petit-suisse» ou un «japonais»? Cette pâtisserie ayant un visage dans deux confiseries de Neuchâtel, «lematin.ch» les a proposé à un quatuor japonais rencontré au sushi bar «Oryza». Verdict unanime: «Regardez bien: ce sont des chinois!».

Pas bridés

«Mes yeux ne sont pas bridés!», assène la cuisinière du sushi bar, Kumiko (48 ans). Une remarque approuvée par ses clientes Rie (48 ans) et ses deux filles Rani (26 ans) et Nira (20 ans). Les moustaches et la casquette aussi possèdent une caractéristique chinoise, selon le quatuor.

Rie étant artiste, elle saisit un stylo pour dessiner de vrais «japonais» farcis de meringue, de crème au beurre, et habillés d'amandes pilées. Sur le papier, ses personnages ont l’œil rond, le sourcil épais, la joue creuse et la peau imberbe. Ses corrections étant apportées jusque dans le couvre-chef, Kumiko, Rie, Rani et Nira affirment ne pas se sentir discriminées par le nom de la pâtisserie.

Trop crémeux

Peut-on manger un «japonais» sans s'étrangler? Cette pâtisserie n'existe pas au Japon. Kumiko, Rie, Rani se prêtent au jeu, mais la végane Nira décline l'invitation. «C'est bon, mais beaucoup trop sucré et surtout, trop crémeux: 90% des Japonais sont intolérants au lactose...», résume Rani.

«Ce qui est discriminatoire pour les deux communautés, c'est de prendre des chinois pour des japonais», ajoute Rani, fâchée par les distinctions faites entre les humains, elle qui a subi des brimades racistes durant sa scolarité en Suisse.

À la nature

«Au Japon, les pâtisseries n'ont pas le même aspect. «La décoration est plus florale, liée à la nature plus qu'à l'humain, au fil des saisons», explique Kumiko, la cuisinière. Pareil pour le goût: au pays du Soleil-Levant, la confiserie se décline volontiers sur la base plus amer d'une pâte de haricot ou de thé vert, sans farine mais avec du gélifiant.

Proposer des japonais dans son établissement serait un hérésie pour Alain Delley, tenancier du «Oryza». Ses desserts sont des mignardises appelées Dorayaki et des moshi, une crème glacée enrobée d'une pâte de riz. Sans visage dessiné dessus...

Vincent Donzé