On s’intéresse à ce qui se passe près de son palier. Bien moins à ce qui se déroule de l’autre côté de la planète. Fort de cette règle universelle, les journalistes rapprochent chaque information de leurs lecteurs. Rien de nouveau. Mais quand on décroche quelque chose d’aussi exceptionnel que deux Prix Nobel, ça devient spectaculaire.

«Le Prix Nobel de physique à deux Genevois», titrait mardi la «Tribune de Genève» sur son site à propos de la prestigieux distinction décrochée par Didier Queloz et Michel Mayor. Quotidien qui, dans son édito du jour, écrit: «on nous permettra cette fois un petit accès de chauvinisme: deux chercheurs genevois reçoivent le Prix Nobel de physique!»

Un «pur produit vaudois»

«24 heures» a aussi évidemment couvert l’événement. Mais cette fois Michel Mayor est présenté comme Vaudois. Et entre Genève et Lausanne, on trouve Nyon. Là, «La Côte» lance que le Nobel a été décerné à «l’astronome trélésien Michel Mayor».

Un Mayor, qui n’est d’ailleurs pas que Genevois, Vaudois et Trélésien, il est aussi Lausannois et Aiglon. Dans un petit texte très justement intitulé «Fierté locale», «24 heures» relate qu’il est un «pur produit vaudois» puisqu’il est «né à Lausanne, il a grandi à Aigle et qu’aujourd’hui, il réside à Trélex, en dessus de Nyon.»

«Un Jurassien d’origine sur orbite»

Ce sera tout. Non, «Le Nouvelliste» écrit que «si elle résonne à l’échelle romande, suisse et internationale», l’obtention du Nobel par Michel Mayor «trouve aussi un écho tout particulier en Valais». Pourquoi? Car il entretient «des liens très étroits avec le val d’Anniviers» puisqu’il possède un chalet à Ayer.

C’est réglé: Mayor est un Genevois vaudois de Trélex, à Aigle, dans le val d’Anniviers. Semblant a priori vraiment Genevois, Didier Queloz pensait peut-être échapper à ces efforts d’appropriation. Raté. «Un Jurassien d’origine Prix Nobel de physique», a titré Radio fréquence Jura. Le gouvernement cantonal s’y est mis aussi, s’enthousiasmant officiellement pour «Didier Queloz, un Jurassien d’origine sur orbite». Et de préciser que l’homme est «originaire de Saint-Brais».

Neuf générations...

«Le Quotidien Jurassien» a suivi le mouvement et propose sur sa couverture ce mercredi: «Un Queloz au firmament». Car, est-il noté, Queloz est un «nom bien de chez nous». N’oubliant pas un joli travail généalogique, le journal admet cependant qu’il faut «remonter neuf générations pour trouver un parent commun avec un Queloz de Saint-Brais»…

Mais on le répète, ce n’est pas une spécialité locale mais une règle universelle. Pour preuve, le troisième lauréat du Nobel de physique, James Peebles, est un Américain d’origine canadienne qui a passé la majeure partie de son existence à Princeton. Ce qui n’empêche pas Radio-Canada de le présenter comme un «chercheur manitobain». (Quant au «Times of India», il titre: «Avant le Prix Nobel, le physicien a conquis Bombay». Car il y a sept ans, Peebles avait «brièvement» mis un pied dans un centre de recherche local…)

Ridicule, vous dites-vous? Ce n’est pas très charitable: on ne ménage pas nos efforts pour vous apporter un petit bout de Nobel sur vos paliers.

Renaud Michiels