La Suisse devrait organiser les Olympiades des métiers (WorldSkills) et y participer régulièrement. Le Conseil des Etats s'est tacitement rallié mercredi à cette idée. Il a toutefois revu la formulation de la motion adoptée par le National.

Les championnats des métiers constituent une bonne vitrine pour le système suisse de formation professionnelle et favorisent la motivation des apprentis, a indiqué Ivo Bischofberger (PDC/AI) au nom de la commission. Il appartient toutefois à la fondation SwissSkills et non pas au Conseil fédéral de choisir le moment adéquat pour faire acte de candidature et de préparer cette dernière.

La motion a donc été réécrite. Le Conseil fédéral serait chargé non plus de préparer, mais de soutenir une candidature helvétique, a encore souligné M. Bischofberger. Il devrait aussi rendre possible une participation régulière de la Suisse au niveau mondial et européen.

Werner Luginbühl (PBD/BE) a souligné que les WorldSkills ont de toute façon lieu. Les SwissSkills sont plus importants pour la Suisse car ils représentent un engagement de valeur en faveur de la formation professionnelle. «Dans le meilleur cas, nous pouvons avoir les deux.»

Tous les deux ans

Les Olympiades des métiers, connues aussi sous leur nom anglais WorldSkills, se tiennent tous les deux ans. Des jeunes de moins de 23 ans de tous les continents se mesurent dans près de cinquante métiers allant de l'industrie à l'agriculture en passant par l'alimentation, les nouvelles technologies ou les services.

Les dernières olympiades des métiers sur territoire helvétique remontent à 2003, à Saint-Gall. La Suisse a également accueilli cette compétition en 1968 à Berne et en 1997 à Saint-Gall.

Lors de la dernière compétition, à Abou Dhabi, la délégation suisse a raflé 20 médailles, dont onze d'or, six d'argent et trois de bronze. Les jeunes apprentis helvétiques se sont ainsi placés en deuxième place, juste derrière la Chine. (ats/nxp)