Depuis le 1er janvier 2013, chaque époux peut garder son nom. Les deux époux peuvent aussi choisir de porter le même nom de famille: le nom de célibataire de la femme ou le nom de célibataire de l’homme. Ces règles valent aussi pour les couples qui ont conclu un partenariat enregistré. Les doubles noms tels que «Dupont Morand» ne peuvent plus être formés par mariage. Mais si une personne porte déjà un double nom, elle peut le conserver. Le nom d’alliance avec trait d’union, comme «Dupont-Morand», reste autorisé. Mais celui-ci n’est pas un nom officiel et n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil. Il peut toutefois être utilisé au quotidien et figurer sur demande sur la carte d’identité et dans le passeport. Quant aux enfants, les enfants de parents mariés portent automatiquement le nom de famille commun. Les époux qui n’ont pas de nom de famille commun doivent décider, au moment du mariage, quel nom les enfants porteront.

Ce samedi, Meghan Markle va épouser le prince Harry et va devoir abandonner son nom de famille pour devenir une Mountbatten-Windsor. Les mariés suisses ont eux le choix de garder leur nom depuis 5 ans, soit depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom de famille. En se disant oui, ils peuvent aussi bien opter pour conserver le nom de l'époux ou celui celui de l'épouse. Mais le double nom, choisi par 20% des femmes, n'est plus possible.

Le but de cette révision de la loi était de promouvoir l'égalité des sexes, rappelle le Blick vendredi. Mais ce but n'a été que moyennement atteint. Si aujourd'hui, la proportion des femmes qui ont conservé leur nom de jeune fille est passé de 5 à 25% depuis 2013, le nombre d'hommes qui ont gardé leur nom a également augmenté. Il est passé de 95 à 96% en 5 ans.

La proportion de femmes qui prennent le nom de leur époux a également augmenté, passant de 68% il y a 5 ans à 70% aujourd'hui. Enfin, seuls 2% des messieurs optent pour le nom de leur conjointe après le mariage.

Regret sur le double nom

Plusieurs officiers d'état civil, interrogés par le journal, dressent le même constat: la plupart des couples, surtout les jeunes, souhaitent que tous les membres de la famille portent le même nom, en particulier pour le bien des enfants. Peu optent donc pour la possibilité offerte aux époux de conserver chacun leur nom de famille après le mariage.

Mais de nombreux époux regrettent que le double nom ne soit plus possible. «Personnellement, je trouve dommage que l'Etat limite mon choix de citoyen quant au nom que je souhaite porter», critique ainsi Roland Peterhans, responsable de l'Office d'état civil de la ville de Zurich.

«Avant, les gens qui voulaient se marier étaient malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas garder leur nom. Maintenant on leur offre cette possibilité, mais en même temps le double nom a été interdit. Pourquoi n'est-il pas possible de conserver les deux possibilités?»

Inititative parlementaire

C'est également l'avis du conseiller national Luzi Stamm (UDC/AG) qui a déposé une une initiative parlementaire réclamant la réintroduction du double nom de famille.

«On constate que de nombreux couples annoncent à l'état civil qu'ils aimeraient porter un double nom. L'état civil doit alors leur annoncer que cette possibilité n'existe plus et qu'ils doivent opter pour l'un ou l'autre nom, ce qui suscite souvent une grande déception», explique-t-il. «Or dans 90% des cas c'est la femme qui prend le nom du mari, ce qui montre que la nouvelle règlementation n'a pas permis d'atteindre le but voulu», souligne-t-il.

Le droit actuel pose aussi de grands problèmes pour les Suisses vivant à l'étranger, qui s'y sont mariés, ont eu des enfants et ont choisi leur nom en fonction du droit étranger, relève-t-il. Lorsqu'ils reviennent en Suisse et ont un autre enfant, cela pose un souci, constate-t-il. Du coup, les ressortissants étrangers sont en matière de noms de famille privilégiés par rapport aux Suisses, conclut-il. (nxp)