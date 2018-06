Publiée jeudi dernier, une lettre ouverte exigeait «une procédure équitable» pour Tariq Ramadan. Elle était signée par plus de cent intellectuels: des professeurs, quelques personnes connues comme le cinéaste Ken Loach. Parmi les signataires, un seul Suisse, l’ingénieur et ancien conseiller national (PDC/VD) Jacques Neirynck. Sur le plateau d’Infrarouge, dans un texte publié dans son blog du Temps, il était déjà monté au créneau pour l’islamologue genevois accusé de viols. Il s’en explique.

Vous êtes le seul Suisse à avoir signé la lettre ouverte «pour une procédure équitable pour Tariq Ramadan». Comment l’expliquez-vous?

En France, où ils représentent près de 10% de la population, les musulmans sont souvent perçus comme une menace. Mais c’est aussi le cas en Suisse. Dois-je rappeler l’interdiction des minarets?

Pourquoi vous engagez-vous pour M. Ramadan?

Car je le ferais pour tout citoyen qui subirait un déni de justice ou ne verrait pas sa présomption d’innocence respectée.

Concrètement, que dénoncez-vous?

Tariq Ramadan est en prison depuis quatre mois. Il y a eu d’autres cas par le passé, avec des accusations infamantes comparables, par exemple sur des politiciens français, mais ils avaient été laissés en liberté. Ensuite des accusations se sont effondrées. Et Tariq Ramadan ne veut pas fuir: il s’était présenté volontairement à sa convocation. Non, des Français le craignent car c’est un musulman raisonnable et bien formé.

Comment ça?

Mon épouse est française, j’ai obtenu la nationalité française. Tariq Ramadan est dans le même cas, mais la France la lui refuse. Pour certains, il représente un adversaire politique, une menace, celui qui, peut-être, aurait pu faire partie de la création d’un parti musulman en France. On ne peut pas exclure que sa détention serve des motifs politiques.

Ça sonne un peu comme une théorie du complot, non?

On est simplement en droit de se poser des questions. On a pu voir par le passé une opération commando menée dans un hôtel new-yorkais pour disqualifier Dominique Strauss-Kahn de la présidentielle. En tout cas Tariq Ramadan a maintenant admis des adultères. On l’a déconsidéré. C’était peut-être le but.

Qui est-il pour vous? Un ami?

Nous avons coécrit un livre (Peut-on vivre avec l’islam?, en 1999, ndlr). Je ne fais pas du tout partie de ses proches mais nous nous téléphonons une ou deux fois par an. C’est quelqu’un que j’apprécie.

Le croyez-vous innocent?

Certaines accusations sont absurdes. Comme cette femme qui prétend avoir été violée neuf fois en deux ans tout en entretenant une correspondance. Absurde. Je peux douter qu’il ait commis ce dont on l’accuse. Mais ce n’est pas mon propos. Je le répète: Tariq Ramadan doit avoir droit au respect de sa présomption d’innocence et à une procédure équitable. Comme tout le monde, ni plus, ni moins. (Le Matin)