Le Canton de Genève veut se débarrasser d’un maximum de voitures et de deux-roues motorisés sur la rue du Rhône, entre le pont des Bergues et la place Bel-Air. Pour cela, il est prêt à bouger les lignes. Les départements de la Sécurité et des Transports souhaitent faire respecter une interdiction de circuler en vigueur depuis… 1993 en installant une caméra à lecture de plaques à l’entrée de ce passage. L’appareil serait relié à une base de données qui identifierait les ayant droit et les véhicules en infraction.

«Aujourd’hui, quelque 250 passages sont comptabilisés à l'heure de pointe. La moitié des véhicules est en infraction. Le maximum admissible pour le fonctionnement de la place Bel-Air, nœud stratégique des transports en commun, est de 140. Une partie d’entre eux – transports publics, urgences, résidents ou commerces – est autorisée», détaille Gérard Widmer, à la tête de la Direction générale des transports (DGT). Le chiffre de 140 correspond a ce qui a déjà été atteint après des opérations de contrôle par la police. Grâce à la connexion avec la base de données, seuls les contrevenants seraient amendés. Le système permettrait d’automatiser la verbalisation.

«Nous y pensons depuis 2012»

À l’heure actuelle, mener une opération de police sur ce site mobilise au minimum une dizaine d’agents. «Il s’agirait d’une première suisse», anticipe Gérard Widmer. Le responsable explique que cette idée n’est pas nouvelle: «Nous y pensons depuis 2012. Des problèmes législatifs ont bloqué les avancées puisqu’il ne nous est pas possible d’amender directement des contrevenants pour cette infraction via une caméra. L’Administration fédérale s’est engagée à modifier la réglementation après consultation des cantons en 2018. Il nous faudra encore faire voter un projet de loi par le Grand Conseil.»

Cette impossibilité légale est confirmée par Me Charles Piguet, avocat de la route. Pour changer cet état de fait, il faudra notamment «s’assurer du caractère exploitable de la preuve ainsi obtenue». Imparable et peu gourmande en personnel, cette nouveauté – qui pourrait fonctionner d’ici à 2020 – appelle quelques remarques du TCS, notamment quant à la protection des données. «Nous voulons être sûrs qu’elles ne seront pas utilisées dans un autre contexte, insiste Henri-Pierre Galetti, directeur de la section genevoise. Nous exigeons que les usagers soient prévenus de la mise en place de cette caméra par une large campagne de communication et une signalisation adaptée.» Il rappelle que son organisation se bat contre toutes les incivilités, dont le non-respect des règles. La DGT se veut rassurante: une campagne d’information a été intégrée au projet pour ne pas prendre les conducteurs par surprise. (Le Matin)