Chères lectrices, Cher lecteurs,

Nous y sommes donc. Voici la croisée des chemins, ce moment où votre «Matin» devient 100% numérique. Ce moment tant annoncé où, du papier, l’ADN de votre quotidien va tisser sa toile sur ce Web aux possibilités infinies.

À dire vrai, lematin.ch existe déjà. Vous le connaissez, le pratiquez et le plébiscitez. Il est d’ailleurs le troisième site d’information le plus consulté de Suisse romande. Mais, cette fois, l’équipe chargée de continuer à vous rendre compte ne le fera plus que via l’application smartphone, le site Internet et les réseaux sociaux liés au «Matin». Et tout ça 100% gratuit.

C’est une étape importante que franchit votre quotidien orange qui devient le premier à se convertir complètement et uniquement au numérique. Vous dire que ce passage se dessine sans un soupçon d’appréhension de la part des journalistes chargés de l’assurer serait mentir. Le défi est grand. Allez-vous nous suivre dans cette aventure?

Nous comptons bien vous donner toutes les bonnes raisons de nous rester fidèles. Parce que nous allons, encore et toujours, avec notre savoir-faire et nos tripes, continuer à vous raconter les petites et grandes histoires qui composent la Romandie. Qui font cette Suisse dont nous aimons vous raconter la destinée.

Sur lematin.ch, vous retrouvez tout ce que vous aimiez du «Matin» version papier: le ton volontiers provocateur, le goût pour dénicher les bonnes histoires, le plaisir à raconter les gens d’ici, les faits divers qui vous passionnent, ce sport qui vous fait fibrer, ces people qui vous font rêver, cette culture si riche. L’humour aussi, avec le retour tout prochain, par exemple, des très populaires «News piquantes», où nous aimons gentiment rire de l’actu cocasse.

Sur les réseaux sociaux, nous dialoguerons et échangerons avec vous. Tout ça est devenu indispensable pour nous aider à vous informer. Et, comme le Web ouvre des champs d’expression variés, nous allons aussi décortiquer l’actualité en vidéos, en images, en sons, en lives, l’idée étant d’élargir la palette des possibles, de varier les plaisirs avec l’équipe du Matin.ch, entièrement issue de la version papier de votre journal.

Dans les semaines à venir, une fois la torpeur de cet été chahuté passée, nous allons donc évoluer, tester, oser. Nous tromper peut-être aussi, parfois. Mais, qu’importe, les journalistes du «Matin» vont expérimenter.

Faites-nous confiance! Suivez-nous dans cette aventure numérique. Pour que «Le Matin» vive. Pour que «Le Matin» reste à votre écoute, encore et toujours. (Le Matin)