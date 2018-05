Au cours des dernières semaines, une centaine de petites cigognes ont vu le jour dans la région d'Uznach (SG). Or selon la «Südostschweiz», leurs chances de survie sont des plus mauvaises cette année: les petits doivent non seulement faire face à une météo peu clémente, mais également à des corneilles particulièrement agressives.

«Cette année, elles sont vraiment agressives», confirme à «20 Minuten» Bruno Bachmann, président de l'association des cigognes d'Uznach. Il explique notamment que ces volatiles se sont particulièrement répandus dans la région, et que cette année, ils ont construit leurs nids tout près de ceux des cigognes. «Ils attendent jusqu'à ce que la maman cigogne parte à la recherche de nourriture pour s'attaquer non seulement aux oeufs mais également aux cigogneaux.»

«Ces volatiles ont aussi besoin de nourrir leurs petits»

Selon lui, la situation n'était de loin pas aussi marquée l'an dernier. Autre nouveauté: les corneilles s'attaquent de plus en plus aux sacs à poubelle, dès qu'ils sont déposés devant les maisons. «Elles sont de moins en moins craintives.» Bruno Bachmann note par ailleurs que les seuls oiseaux qui attaquent les cigogneaux sont les corneilles. Malgré tout, il prend leur défense: «Ces volatiles ont aussi besoin de nourrir leurs petits.»

Un avis partagé par Michael Schaad, de la station ornithologique suisse: «Les corneilles ne sont rien d'autre que de bons parents», explique-t-il. Mais lui non plus ne parvient à comprendre pourquoi elles sont si agressives cette année.

(Le Matin)