Le chemin qui longe l'Emme, entre Hasle-Rüegsau (BE) et Lützelflüh (BE), est idyllique. Mais depuis la semaine dernière, il est source d'inquiétudes pour les détenteurs de chien. Un jeune homme y a en effet trouvé un cervelas contenant deux grosses lames de cutter. Informée de la situation, la police cantonale a ouvert une enquête.

Mais en attendant, les habitants de la région ne comptent pas rester là sans rien faire. Mardi après-midi, un groupe de bénévoles s'est mobilisé et a passé le chemin au peigne fin afin d'y trouver d'éventuels autres appâts piégés.

«Nous ne sommes pas des cueilleurs de champignons»

Le tout a été organisé par Reto Städler, 32 ans, et Ernst Dummermuth, du refuge Emmental et l'association Hundesport Tornado. «C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin», confie Reto Städler à «20 Minuten».

«Il est évident que nous espérons ne rien trouver. Nous ne sommes pas des cueilleurs de champignons», poursuit le trentenaire. Le but des bénévoles est de faire de la prévention, explique de son côté Dummermuth: «Si la personne responsable voit que des gens fouillent la région, elle sera peut-être dissuadée de distribuer d'autres appâts.» (Le Matin)