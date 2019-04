Comme chaque année à l'approche de Pâques, les bouchons s'allongent depuis jeudi devant l'entrée nord du tunnel routier du Gothard. En milieu d'après-midi, 7 km de colonnes, soit une heure et dix minutes d'attente, étaient signalés en direction du Tessin.

Les bouchons ont commencé à se former vers 07h00, indique le service d'informations routières Viasuisse. A la mi-journée, ils avaient atteints 4 km, soit 40 minutes d'attente. Le «pire» est prévu dès la deuxième partie de l'après-midi jusqu'à 23h00, avec 10 km de bouchon.

Les files de voitures pourraient se résorber complètement entre 03h00 et 05h00, précise Viasuisse. Dès 06h00 vendredi, elles se reformeront devant l'entrée nord du tunnel. Fermés, les cols du Gothard, du San Bernardino et du Grand-St-Bernard ne constituent pas des alternatives. L'autoroute A13 du San Bernardino, le tunnel du Grand-St-Bernard et le col du Simplon sont, en revanche, ouverts. (ats/nxp)