«Nous espérons que beaucoup d'entre ces personnes concernées ont été attentives et sensibles à cette manifestation de solidarité lumineuse, qu'elles se sont senties soutenues par autant de flammes», a déclaré Roland Schuler, coordinateur de l'action auprès de Caritas Berne. «Un million d'étoiles» est en effet une action portée par les sections régionales de Caritas.

Plus d'un million de pauvres ou à la limite

En Suisse romande, des bougies ont été rassemblées à Delémont, Moutier, Nyon et Genève, précise Caritas sur son site internet. En plus de montrer aux moins bien lotis qu'ils ne sont pas oubliés, l'action vise bien sûr aussi à sensibiliser tous les autres à la question de la pauvreté en Suisse.

Parler de pauvreté dans un pays souvent considéré comme aussi privilégié que la Suisse n'est pas toujours aisé ni pris au sérieux. Et pourtant les chiffres sont clairs, souligne Caritas. En Suisse, près de 615'000 personnes vivent dans la pauvreté, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Et elles sont tout autant à s'en sortir à peine au-dessus du seuil de pauvreté.

Isolement

Parmi elles, une sur six sont des enfants. Et Caritas de rappeler que les causes de la pauvreté sont multiples. Les personnes particulièrement vulnérables sont les sans-emploi, les malades, les personnes insuffisamment qualifiées, les familles de trois enfants et plus, ainsi que les familles monoparentales.

La pauvreté peut toucher n'importe qui et elle ne se manifeste pas seulement par un manque d'argent. Elle finit par un isolement social et ses conséquences sont d'autant plus exacerbées en période de Noël, d'où l'intérêt d'«Un million d'étoiles». (ats/nxp)