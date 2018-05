Les chiffres publiés hier par la «SonntagsZeitung» sont effrayants: le nombre de poids lourds contrôlés en Suisse qui ne sont pas en règle explose. Et certains témoignages font froid dans le dos. Celui des douaniers d’Au (SG), par exemple, qui, en avril, ont retiré le permis à un chauffeur turc qui roulait depuis 49 heures sans respecter ses pauses et sous l’emprise de la drogue. Ou, dans le plus grand centre pour véhicules lourds, celui d’Erstfeld (UR), ce camion qui s’est présenté… avec un pneu en moins. Évidemment, il a été contrôlé. Mais tous ne le sont pas: sur 1100 véhicules qui y passent chaque jour, seuls 150 sont inspectés. Un peu à la gueule de la carrosserie. Et de la plaque. Seuls 7,5% des poids lourds vérifiés en 2017 étaient suisses. Et souvent en règle, contrairement à ceux des pays de l’Est.

Rejet fédéral

Avec un salaire mensuel de 400 francs, leurs chauffeurs roulent un maximum. S’ils ne se font contrôler qu’une fois sur dix, l’amende est rentabilisée. Et si leur véhicule n’est pas conforme, comme ils n’ont pas les moyens de le faire réparer sur place, ils attendent qu’un collègue du pays leur amène des pièces de rechange. Conscient du problème, le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS) a déposé une motion en mars 2017, demandant au Conseil fédéral d’accélérer et de renforcer son programme de contrôle des poids lourds. Le texte n’a pas encore été discuté aux Chambres mais le Conseil fédéral le rejette, disant que ce qui est prévu est bien suffisant. «Le Conseil fédéral n’agit que lorsqu’il est sous pression, constate le socialiste. Pour qu’il y ait une prise de conscience politique, j’ai demandé à l’OFROU les chiffres sur ces contrôles au niveau national. Jusqu’à présent, nous n’avions que ceux du centre d’Uri.» Chiffres qui doivent être ceux auxquels la «SonntagsZeitung» a dû avoir accès et qui font déjà leur effet.

«Pour notre sécurité»

«Ils sont très inquiétants», réagit Frédéric Borloz (PLR/VD), membre de la Commission des transports du National. «Renforçons nos contrôles. Je suis parti à l’étranger ce week-end et le car dans lequel j’étais a subi un contrôle surprise. Nous avons perdu une heure et plusieurs passagers ont râlé. Mais je leur ai dit que c’était un bien pour notre sécurité.» Laurent Seydoux (Vert’lib/GE), membre comme Mathias Reynard de l’Initiative des Alpes, se réjouit de la sortie de ces chiffres: «Tant mieux que la presse les publie. Quand cela vient de nous, on suspecte une manœuvre d’écolos pour dire non à tout trafic. Mais je crois qu’une prise de conscience est en train de se faire: nous avons de plus en plus de contacts constructifs avec les transporteurs suisses.» Car, outre les menaces sur la sécurité et l’écologie, ces camions étrangers ne respectant pas les normes représentent aussi une concurrence déloyale pour nos routiers et le rail. (Le Matin)