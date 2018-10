Les fortes chutes de neige du week-end dernier ont eu des conséquences néfastes sur les arbres de Coire. Jusqu'à 300 d'entre eux vont devoir être abattus. Les arbres ont aussi souffert en Appenzell Rhodes-Intérieures, en raison de la tempête Vaia.

A Coire, l'impact de la neige a été amplifié par le fait que les arbres avaient encore beaucoup de feuilles au moment où les flocons sont tombés, selon le chef du service des espaces verts de la ville, Urs Tischhauser, qui s'est exprimé à ce sujet sur les ondes des radios Südostschweiz et SRF. En outre, la neige était humide et lourde.

Il est aussi possible que les arbres n'aient pas été aussi élastiques que lors des autres années, selon le jardinier en chef. Ils ont peut-être stocké moins d'eau que d'habitude en raison de la sécheresse prolongée.

Au total, 30 à 40% des arbres présents dans l'espace public ont été endommagés. Soit 1000 à 1500 arbres. En vingt ans de service, Urs Tischhauser dit n'avoir jamais rien vu de tel. Il parle de dégâts «massifs». Toutes les espèces sont touchées. Même des essences indigènes comme l'érable sycomore, adapté aux chutes de neige, ont vu leurs branches se briser.

A Appenzell Rhodes-Intérieures aussi

Des arbres ont aussi été meurtris dans les forêts d'Appenzell Rhodes-Intérieures. La tempête Vaia, qui a balayé la Suisse dans la nuit de lundi à mardi, a causé de gros dégâts. Des rafales à plus de 100 km/h ont fait plier des rangées d'arbres à Gonten et Schlatt-Haslen. Un parc «acrobranche» a été partiellement détruit à Jakobsbad.

De nombreux arbres sont tombés sur les routes. Les principales voies de circulation ont toutefois été dégagées. La quantité de bois au sol doit encore être évaluée, a annoncé mercredi l'Office cantonal des forêts.

La tempête a aussi causé des dégâts importants aux bâtiments et aux lignes électriques. Comme de forts vents sont attendus jusqu'à jeudi, le canton a lancé un appel à la prudence. Les propriétaires et les travailleurs forestiers doivent en particulier faire preuve de la plus grande vigilance. (ats/nxp)